Vacinação. a Europa vê "luz ao fundo do túnel", diz Breton

Redação

A aceleração das entregas de vacinas permite à Europa ver "a luz ao fundo do túnel", apesar da terceira vaga do Covid-19 que está a varrer a Europa, disse no domingo o Comissário Europeu Thierry Breton.

"Temos agora 52 fábricas a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana na Europa para produzir" vacinas Covid-19, disse o Comissário Europeu para o Mercado Interno, que é responsável pela monitorização do fabrico de vacinas, ao "Grande Júri RTL-Le Figaro-LCI".

"Temos a capacidade de produzir e entregar aos nossos concidadãos europeus as 360 milhões de doses previstas para o final do segundo trimestre e os 420 milhões que são necessários (...) para começar a falar sobre esta imunidade colectiva e alcançá-la" até meados de Julho, acrescentou Breton. Ele já tinha argumentado na semana passada que a Europa poderia alcançar a imunidade de grupo até 14 de Julho.

