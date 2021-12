Empresa afirma que quer finalizar uma vacina adequada à nova variante "até março".

Covid-19

Vacina Pfizer/BioNTech "é eficaz" contra variante Omicron com três doses

Lusa Empresa afirma que quer finalizar uma vacina adequada à nova variante "até março".

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech "ainda é eficaz" contra a variante Omicron do vírus com "três doses", mas "provavelmente" insuficiente com apenas duas, garantiu esta quarta-feira a BioNTech, em comunicado.

De acordo com a empresa, estudos realizados pelos seus laboratórios concluíram que "a vacina ainda é eficaz contra a covid-19, também contra a variante Omicron, se tiver sido administrada três vezes".

No entanto, acrescentou, esta variante "provavelmente não é suficientemente neutralizada após duas doses". Apesar da eficácia com três doses, a BioNTech afirmou que quer finalizar uma vacina adequada à nova variante "até março".

"Não há razão para duvidar" de que as vacinas atuais protegem os pacientes infetados com Omicron contra formas graves de covid-19, disse na terça-feira o responsável pela resposta de emergência em saúde pública da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan.

Exatamente aquilo que se espera dos imunizantes criados em tempo recorde e que foram usados para vacinar a população mundial: não evitam a infeção, mas sim as formais mais letais do ataque do vírus ao organismo.

A variante Omicron já foi detetada até agora em 57 países, divulga esta quarta-feira a OMS num relatório. A organização alerta ainda para a alta possibilidade de reinfeção de pessoas que já tiveram o vírus SARS-CoV-2 com a nova variante.

