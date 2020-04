Os cientistas estão confiantes a 80%. Dentro de duas semanas, a vacina vai ser testada em humanos. Em cinco meses pode começar a ser produzida em grande escala.

Vacina em setembro? Oxford diz que é possível

Sarah Gilbert, investigadora da Universidade de Oxford, acredita que a vacina que a sua equipa está a desenvolver não só pode revelar-se eficaz contra a covid-19 como deverá estar disponível já em setembro.



"Isto não é apenas um palpite. À medida que as semanas vão passando vamos tendo mais informação para analisar. Diria que estou 80% confiante. Penso que há uma grande probabilidade de que funcione, com base noutras coisas que fizemos com este tipo de vacina", adiantou ao Times. "Ninguém pode prometer que vai funcionar", avisa.

Os testes em humanos devem arrancar já dentro de duas semanas. "Se tudo correr de forma perfeita", é possível que em setembro poderá começar a ser produzida em grande escala.

Nas contas da revista Nature há, em todo o mundo, mais 115 laboratórios na corrida pelo "antídoto". Só o Reino Unido contribuiu com 210 milhões de libras para o fundo da coligação internacional de cientistas que está na corrida para o desenvolvimento da vacina.

