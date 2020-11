Comissão Europeia anuncia compra de 300 milhões de doses de vacina promissora, com 90% de eficácia.

Vacina da Pfizer? A Europa vai ter

Telma MIGUEL Comissão Europeia anuncia compra de 300 milhões de doses de vacina promissora, com 90% de eficácia.

A vacina da Pfizer/BioNTech, que ontem foi dada como sendo a que chegou a resultados mais promissores, não fazia parte do portfolio de três já asseguradas pela Comissão Europeia. Mas esta terça-feira a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou que será assegurado um contrato de 300 milhões de doses da vacina desenvolvida nos laboratórios alemães da BioNTech.



As três com as quais já havia pré-reservas são as Oxford/AstraZeneca; a vacina da Johnson&Johnson e a da CureVac. Com a Pfizer/ BioNTech a Comissão estava em fase de concluir um contrato.

A vacina da Pfizer/BioNTech é mais promissora vacina até ao momento, depois de ter ultrapassado a dos laboratórios Moderna (nos EUA) e a Oxford/AstraZeneca (um consórcio europeu) que também estão na Fase III de testes, mas ainda não produziram resultados tão conclusivos. A Pfizer anunciou que vai conseguir fabricar 100 milhões de vacinas até ao fim deste ano (para vários clientes no mundo inteiro) e mais mil milhões até ao final de 2021.

As bolsas de valores ontem reagiram ao anúncio, fazendo subir ações de várias empresas, entre elas as de companhias aéreas afetadas pela impossibilidade de levantarem os seus aviões durante a pandemia.

“Uma vacina segura e eficaz é a nossa melhor hipótese de vencer o coroavírus e regressar às nossas vidas normais”, escreveu em comunicado Ursula von der Leyen, pedindo, no entanto, que, até que a vacina possa ser administrada, os europeus “se mantenham prudentes e em segurança”.

Duas doses e muito frio

No seguimento do contrato e após a aprovação da Agência Europeia do Medicamento, os países europeus terão que fazer as suas ordens de compra, e de acordo com um “per capita” das suas populações.

Segundo a Comissão Europeia já há países que começaram a montar estratégias de vacinação, um empreendimento logístico que se prevê complexo. E, especialmente no caso da vacina da BioNTech porque necessita de ser aplicada em duas doses (com duas semanas de intervalo) e tem que ser conservada a muito baixa temperatura, o que requer frigoríficos especiais ou gelo seco. Os frascos só aguentam refrigeração normal durante 24 horas.

A vacina da Pfizer/BioNTech é considerada uma inovação na biotecnologia, usando material genético conhecido como mensageiro RNA.

