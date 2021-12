O estudo realizado na Dinamarca é o primeiro a ser realizado à escala de toda a população de um país.

Vacina da Moderna com risco "raro" de problemas cardíacos, revela estudo

A vacina da Moderna contra a covid-19 representa um risco raro de problemas cardíacos, mas sem consequências graves, demonstra um estudo publicado na quinta-feira que envolveu toda a população dinamarquesa.

De acordo com a análise publicada no British Medical Journal (BMJ), "a vacinação com a Moderna está associada a um maior risco de miocardite ou pericardite em dinamarqueses, principalmente na faixa etária dos 12-39 anos", resumem os autores. A miocardite e a pericardite são inflamações do coração. O primeiro afeta o miocárdio, o músculo principal do coração, e o segundo o pericárdio, a membrana que envolve o coração.

Este estudo é o primeiro a ser realizado à escala de toda a população de um país. As conclusões estão em conformidade com estudos anteriores que levaram várias autoridades sanitárias, incluindo as da França, Dinamarca e Luxemburgo, a suspender a utilização da vacina Moderna em algumas faixas etárias. A Islândia chegou mesmo a descontinuá-la para todos os adultos.

De acordo com o estudo, o risco de miocardite/pericardite parece ser três a quatro vezes maior entre os vacinados Moderna, no mês seguinte à vacinação do que entre os vacinados Pfizer/BioNTech. Quanto a esta última, "só está associada a um risco mais elevado de miocardite ou pericardite nas mulheres", os investigadores observam, admitindo estarem surpreendidos por esta descoberta e não terem ainda encontrado razões para tal.

Os cientistas garantem que estes problemas cardíacos são muito raros, uma vez que apenas cerca de 0,005% dos pacientes são afetados. Mais importante, estes problemas são, na sua maioria, ligeiros e não foram observadas mortes ou paragens cardíacas nas pessoas vacinadas com miocardite ou pericardite.

