O Luxemburgo poderá ser confrontado em breve com uma rutura de stock da vacina contra a gripe, admite o executivo.

Vacina da gripe. Ministério admite que poderá haver rutura de stock

Diana ALVES O Luxemburgo poderá ser confrontado em breve com uma rutura de stock da vacina contra a gripe. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal L’Essentiel e foi entretanto admitida pelo executivo luxemburguês.

Contactado pela Rádio Latina, fonte do ministério disse estar ao corrente da situação. Segundo as explicações do executivo, a vacina está a desaparecer das prateleiras das farmácias porque este ano há mais procura devido à crise provocada pela pandemia da covid-19.

A fonte do executivo esclarece também que as encomendas da vacina são sempre feitas com um ano de antecedência, ou seja, neste caso as últimas foram feitas antes da crise pandémica começar. Neste momento, a recomendação da Direção da Saúde é que médicos e farmácias deem prioridade às pessoas consideradas vulneráveis, como por exemplo idosos e grávidas.

Na notícia avançada esta segunda-feira, o L’Essentiel cita um leitor que precisou de ir a três farmácias para conseguir uma vacina contra a gripe. O diário falou também com uma farmácia que estima que as próximas remessas do medicamento cheguem no final do mês.

(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

