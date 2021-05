"Ainda não foi provado que a vacina AstraZeneca seja eficaz contra a variante sul-africana". Esta é a resposta da ministra da Saúde, Paulette Lenert, à pergunta parlamentar do deputado do Partido Cristão Social (CSV), Marc Spautz.

Vacina da Astrazeneca. Eficácia contra a variante sul-africana não está provada

A responsável pela pasta da Saúde baseia-se num estudo sul-africano que foi publicado no passado mês de março. No último boletim do Ministério da Saúde, 8,8% dos casos positivos detetados no Grão-Ducado têm origem na variante sul-africana (B.1.351).



No entanto, a ministra sublinha que o número exato é difícil de definir, uma vez que só uma parte das amostras positivas ao SARS-Cov-2 é que são sequenciadas (atualmente cerca de 30%).

Enquanto não houver mais dados científicos sobre os efeitos e eficácia de misturar duas marcas de vacinas numa mesma pessoa, Paulette Lenert, diz que o Luxemburgo não tenciona seguir esse caminho, como é o caso na França e na Alemanha, por exemplo.

Mas a ministra acrescenta que caso haja estudos que provem a eficácia de misturar duas marcas de vacinas, ou seja diferentes vacinas na primeira e segunda doses, o Luxemburgo irá estudar essa opção.



