Vacina da AstraZeneca associada a quatro casos de trombose e duas mortes em França

Os quatro novos casos dizem respeito a duas mulheres nas faixas dos 60 e 70 anos e dois homens na casa dos 50.

A França registou quatro casos de trombose associados à vacina da AstraZeneca, dois dos quais mortais, entre 23 de abril e 6 de maio, revelaram as autoridades sanitárias do país.

Segundo a AFP, desde o início da vacinação com o fármaco ocorreram, no território francês, "34 casos, incluindo 11 mortes" de trombose venosa rara, em mais de 4.068.000 de injeções administradas até ao passado dia 6 de maio, avançou esta segunda-feira a agência francesa de medicamentos (ANSM).

Os quatro novos casos revelados agora dizem respeito a duas mulheres nas faixas dos 60 e 70 anos e dois homens na casa dos 50.

Em dois dos afetados ocorreram complicações associadas a trombose venosa cerebral, nos restantes verificou-se uma trombose venosa esplâncnica e uma trombose venosa profunda associada a uma embolia pulmonar, explica o 11º. relatório de farmacovigilância, da ANSM, relativo a esta vacina.

Os casos ocorreram em pessoas com idades acima da qual a vacina está recomendada. Desde 19 de março que a utilização da vacina Vaxzevria da AstraZeneca está reservada apenas a pessoas com 55 anos ou mais.

Apesar destes quatro novos casos, a Alta Autoridade da Saúde (HAS) recomendou, a 12 de maio, a manutenção do atual limite etário, reafirmando ao mesmo tempo a "utilidade inegável" do fármaco no combate contra a covid-19.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, pediu entretanto à autoridade de saúde para considerar se a utilização desta vacina deve ser alargada a todos os adultos, apesar do risco, ainda que muito raro, destas tromboses.

Recorde-se que em caso de efeitos adversos persistentes durante mais de três dias, tais como tonturas, dores de cabeça, perturbações visuais, náuseas/vómitos, falta de ar, dores agudas no peito, dores no abdómen, contusões na pele (petéquias) à distância do local da injeção, deve consultar rapidamente um médico.

