Vacina contra cancro da mama começa a ser testada em humanos

Redação O fármaco será direcionado para o tratamento do cancro triplo negativo, considerado o mais mortal e cujo único tratamento é a mastectomia.

Uma vacina contra o cancro triplo negativo da mama está mais perto de se tornar realidade. Uma clínica em Cleveland, nos Estados Unidos, anunciou que vai iniciar a primeira fase dos ensaios clínicos com humanos, que deverá estar concluída em setembro de 2022. Seguem-se mais três fases e se os resultados forem positivos, o fármaco pode chegar ao mercado.

Este ensaio conta com o apoio do regulador norte-americano (FDA, Food and Drug Administration) e, apesar de estar ainda numa fase embrionária, uma farmacêutica já patenteou o fármaco.

O cancro triplo negativo é considerado o mais agressivo e não responde a terapias hormonais e só pode ser combatido através da mastectomia, a operação para retirar todo o peito. Representa entre 12% a 15% de todos os cancros da mama.

Até agora, o estudo de possíveis vacinas estava limitado ao laboratório e à investigação animal. Embora o ensaio apenas vá incidir em 24 sobreviventes do cancro da mama triplo-negativo com alto risco de recorrência, os investigadores esperam levar a vacina a pessoas saudáveis.

"A longo prazo, esperamos que esta possa ser uma verdadeira vacina preventiva que seria administrada a mulheres saudáveis para as impedir de desenvolver cancro da mama triplamente negativo, a forma de cancro da mama para a qual temos os tratamentos menos eficazes", disse Thomas Budd, investigador responsável pelo estudo do Instituto do Cancro de Taussig da Clínica Cleveland.





