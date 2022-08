A vacinação contra a doença arranca na próxima terça-feira, 16 de agosto.

Vacina contra a varíola dos macacos já chegou ao Luxemburgo

O Luxemburgo já recebeu as 1.400 doses da vacina contra a varíola dos macacos. O medicamento foi encomendado através da HERA, a agência europeia de preparação e reação em caso de urgência sanitária, informou esta tarde o Ministério da Saúde.



No total, a Comissão Europeia comprou 160.000 doses da vacina, que serão distribuídas pelos Estados-membros.

Quem deve tomar a vacina contra a varíola dos macacos? É recomendada a vacinação a homens que tenham relações sexuais com homens com múltiplos parceiros; a pessoas transexuais com múltiplos parceiros sexuais; e aos trabalhadores do sexo.

Num comunicado enviado às redações, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, destacou a “boa cooperação a nível europeu”, nesta matéria, frisando que a pandemia da covid-19 “ensinou-nos muito sobre a gestão de crises sanitárias”. “Agora, podemos pôr estes novos conhecimentos em prática para lutar contra a varíola dos macacos na Europa”, adianta.

Vacinação arranca a 16 de agosto

No Luxemburgo, a vacinação contra a doença arranca na próxima terça-feira, dia 16 de agosto, no Serviço Nacional das Doenças Infecciosas, situado no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em Strassen. No entanto, a vacinação faz-se exclusivamente mediante marcação.

Qualquer pessoa que preencha os critérios de vacinação definidos pelo Conselho Superior das Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês) e que esteja inscrito no sistema de segurança social luxemburguês ou viva no país ou tenha nacionalidade luxemburguesa pode fazer a marcação para tomar o medicamento. Os interessados têm, contudo, de ter pelo menos 18 anos de idade.

As marcações podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, dia 16 de agosto, ligando para o Serviço Nacional de Doenças Infeccionas do CHL, através do número de telefone (+352) 4411-3129.

