A recomendação é do Conselho Superior de Doenças Infecciosas e foi revelada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Saúde

Vacina contra a herpes zoster recomendada a residentes com mais de 65 anos

Redação A recomendação é do Conselho Superior de Doenças Infecciosas e foi revelada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert.

O Conselho Superior de Doenças Infecciosas recomenda a vacinação contra a herpes zoster (também conhecida como zona) para os residentes no Luxemburgo com mais de 65 anos.

Segundo a RTL, a informação foi dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma pergunta parlamentar do Partido Democrático (DP).

A vacinação contra a herpes zoster - uma doença transmissível causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo da varicela, e que provoca alterações localizadas na pele - prevê a administração de duas doses com dois a seis meses de intervalo. Contudo, por não fazer parte do Plano Nacional de Vacinação, o fármaco não é comparticipado, pelo menos para já. Está a ser discutida a possibilidade de reembolso pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

A herpes zoster é uma infeção cujos sintomas começam com dor intensa, sendo seguidos, alguns dias depois de manchas vermelhas ou erupções cutâneas. A sua forma de transmissão é semelhante à da varicela: através do líquido das bolhas na pele ou pelo contacto com objetos contaminados, na primeira semana após o aparecimento de lesões.

O período de incubação ocorre entre dois a quatro, após o contacto com o vírus e o duração do contágio pode durar até duas semanas.

É recomendado um diagnóstico precoce dos sintomas e o respetivo tratamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.