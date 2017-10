Diz-se “liberal” e veria com bons olhos que as mulheres chegassem a sacerdotes e os padres pudessem casar. Aos 79 anos, o padre Vítor Melícias tem uma história que dava para várias vidas. Fez parte de um movimento católico progressista antes do 25 de abril, com Marcelo e Guterres, de quem é amigo e confessor. Negociou os primeiros acordos de pensões para os emigrantes portugueses, nos anos 70, e integrou a comissão instaladora da Proteção Civil, hoje debaixo de críticas. De passagem pelo Luxemburgo, onde tem família, o franciscano comentou a atualidade nacional.

O padre Vítor Melícias é muito amigo, e até confessor, de António Guterres, e também de Marcelo Rebelo de Sousa. Casou ambos. É uma satisfação ver um “à cabeça do mundo”, como secretário-geral da ONU, e o outro à frente de um país?

É evidente, não apenas porque sou amigo de ambos, mas porque eles fizeram parte do Grupo da Luz, de que eu também fazia parte [grupo de reflexão católica fundado em 1970]. Durante muitos anos reuníamos aos domingos ou às terças-feiras para fazer meditação sobre os textos do Concílio Vaticano II. Foi um grupo que consolidou grandes amizades. Eu nessa altura tive oportunidade de presidir ao casamento, tanto do António Guterres, como de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, no caso de Guterres presidi a dois casamentos, uma vez que a Maria Luísa, a quem nós chamávamos Zizas, faleceu, e depois ele casou com Catarina Vaz Pinto.

E acha que estão a fazer um bom trabalho?

Sem dúvida. Aliás, António Guterres foi tão simpático e tão amigo que me convidou a ir à sua tomada de posse nas Nações Unidas, em Nova Iorque. A reação da comunidade internacional era absolutamente entusiasmante. Isso deu-me um grande conforto e uma grande alegria. Não ignoro, nem podemos ignorar, que o momento em que ele foi escolhido para exercer as suas funções é particularmente difícil.



Foto: Steve Eastwood / Contacto

Por causa da crise dos refugiados?

Exatamente, mas não só. Há um clima de conflitos permanentes no mundo. O próprio Papa Francisco disse e bem que o mundo já está em guerra. Chegou-se a constatar a existência neste momento de 18 situações de conflito. O mundo está numa instabilidade enorme. Mas António Guterres, sabendo das dificuldades, está sereno, porque é um homem com uma grande inteligência e um grande sentido de cultura e de fé, que olha o futuro com otimismo, procurando sempre o consenso. E isso às vezes, quando ele era primeiro-ministro em Portugal, levou a algumas interpretações absolutamente erradas. Diziam: “Ele não é capaz de dar um murro na mesa, é tímido”. Não é. É simplesmente uma pessoa que vê os caminhos para a solução, mas não os quer impor. Eu conheço-o desde a juventude e sei do valor imenso que ele tem.

Na tomada de posse na ONU, chegou a dizer que Guterres era uma espécie de “Papa Francisco civil”.

São dois homens que têm uma visão do mundo como uma grande casa comum, onde todos têm lugar. O António Guterres é um mestre de consensos e de aproximação de culturas. É aquilo a que na tradição portuguesa chamamos um “humanista universalista”. Portugal pode definir-se como um povo de encontros, aberto a todas as culturas e religiões, e Guterres encarna muito esse espírito. Aliás, no discurso de tomada de posse, salientou que devia a Portugal e à cultura portuguesa este seu espírito de estabelecer entre todos os povos uma relação de fraternidade.

A sua relação com Guterres é de mentor? Dá-lhe conselhos?

Não, eu nunca tive qualquer influência nem ambição de conduzir. Ele um dia numa entrevista disse que eu era o seu mentor espiritual. Nunca tive consciência disso nem intenção de o fazer. Fui sempre uma pessoa que o acompanhou na sua caminhada, tal como ele me acompanhou a mim.

E agora, Marcelo… O que é que achou do discurso que fez sobre os incêndios?

O Marcelo está a fazer um trabalho extraordinário de aproximação das pessoas. Aliás, na recente visita que fez aqui ao Luxemburgo, manifestou uma vez mais que é um homem de afetos, como ele mesmo se definiu. Ele está a fazer um papel enorme na consolidação da harmonia portuguesa. Claro que há momentos mais difíceis: o caso agora, quer do problema de Tancos, quer dos incêndios. Mais de cem mortos num ano é uma coisa inédita, Portugal nunca viveu isto. Eu mesmo fui presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e vivi a maior parte da vida ligado a esse organismo e nunca tive esta sensação de aflição e impotência.



Foto: Steve Eastwood / Contacto

O que é que acha que falhou?

Julgo que as soluções do relatório são um caminho de orientação para as reformas que é preciso fazer. Eu mesmo estive na origem da lei que criou o Serviço Nacional de Proteção Civil e nós prevíamos que cada um dos corpos intervenientes tivesse um comando próprio – os Bombeiros deviam ter um comandante próprio. Um dos grandes males é que o Serviço Nacional de Proteção Civil deixou de ser um simples serviço de coordenação e passou a ser um serviço de comando. O combate aos incêndios, nestas circunstâncias, foi mal orientado, houve falta de comando eficaz. Outro problema é que foi um ano excecionalmente mau, pelas alterações climatéricas. Foi um ano quente em que ao calor se juntou o vento, com as repercussões do Ophelia. As pessoas falavam em bolas de fogo que corriam mais depressa que um automóvel. Para mim, a prioridade tem de ser a prevenção: limpeza dos matos, vigilância. O caso do pinhal de Leiria é absolutamente escandaloso, porque havia mais de uma centena de guardas florestais, com as suas vigias permanentes montadas, e isso diminuiu para meia dúzia de guardas florestais. Isto é pôr o pinheiro numa bandeja para que o incêndio o coma.

E achou que Marcelo esteve bem na intervenção que fez?

Eu, infelizmente, como já estava fora do país, não ouvi, mas pelo que li parece-me que foi importante. Já houve consequências importantes a nível político, como a demissão da ministra, que fez bem em o assumir finalmente. Embora não seja uma incompetente, não estava já com o enquadramento suficiente para poder continuar.

Considera-se um liberal? Defende, por exemplo, o fim da exigência do celibato para os padres.

Sou, no sentido em que defendo uma abertura. Sou um respeitador das grandes linhas que conduzem a vida da igreja, mas tenho uma visão muito pluralista e aberta, no respeito de todas as religiões e de todas as crenças. O Papa Bento XVI disse em Portugal, quando foi em peregrinação a Fátima, que é preciso respeitar a verdade das outras religiões. Eu tenho exatamente esta visão: cada religião tem a sua verdade, não há uma melhor que a outra. Portanto, eu posso ser considerado um homem aberto e liberal. Custa-me muito que haja na Igreja um retrocesso em relação à abertura do Concílio Vaticano II.

Por exemplo?

O Papa João XXIII e o Papa João Paulo VI eram homens abertos para o futuro. Assumiram um modelo de igreja não hierarquizado, porque antes dizia-se que a igreja era constituída pelos que mandam (o clero) e os que obedecem (o povo). Esta ideia, que comporta um certo farisaísmo, é destruidora da própria Igreja. O Concílio Vaticano II fez essa abertura e optou por um modelo de comunhão. Isso tem vindo gradualmente a ser tomado por um certo retrocesso: mesmo o Papa João Paulo II, que foi declarado santo, e muito bem, e era uma grande personalidade, nisso não colaborou muito, ou poderia ter colaborado muito mais. O atual Papa está a retomar essa orientação e oxalá o consiga. Eu nestas matérias tenho uma visão diferente de alguns.



Foto: Steve Eastwood / Contacto

Como, por exemplo, na questão do celibato dos padres, a que se opõe.

Eu considero já há muito que o celibato eclesiástico devia ser absolutamente opcional. É útil que haja na igreja homens livres – oxalá um dia também mulheres – para estarem ao serviço da pastoral, mas isso não impede que haja outros, casados,que desenvolvam esse papel.

Veria então com bons olhos que as mulheres pudessem ser ordenadas sacerdotes na Igreja Católica?

Sim. Na semana passada fui a Inglaterra ao funeral de um antigo padre franciscano, que depois casou e se tornou pároco da Igreja Anglicana, e quem presidiu ao funeral foi uma mulher. Foi uma das melhores presidências que eu vi até hoje. Não sou insubmisso às orientações da igreja, vou obedecendo, mas acho que o mundo não tem sentido se for sempre assim. O homem e a mulher são seres criados iguais por Deus, cada um nas suas diferenças, mas não há nada que justifique dizer que um ministério [de padre] é só para homens. Já não é assim nos enfermeiros, nos polícias, nos bombeiros, na política, e ainda bem. Por que não na Igreja? Oxalá que rapidamente as mulheres cheguem à presidência na eucaristia.

Ao que sei, tem família no Luxemburgo.

A maior parte da minha família vive no Luxemburgo e é luxemburguesa. Dos vários irmãos que fomos, só tenho uma irmã sobrevivente, que vive aqui e é casada com um português. Eles tiveram três filhos, que estão casados cá no Luxemburgo e têm todos filhos. Portanto, tenho cá sete sobrinhos-netos, três sobrinhos diretos e a minha irmã. São mais do que os familiares que tenho em Portugal e os mais novos já são todos luxemburgueses.

E qual é a impressão que tem dos portugueses no Luxemburgo?

É uma comunidade sensacional, que desde o princípio se impôs ao respeito, porque o povo luxemburguês, naqueles tempos, não era muito fácil no acolhimento em relação aos povos latinos, havia uma certa desconfiança, uma certa superioridade. Mas os portugueses vieram com humildade, determinação e capacidade de entrega e conseguiram fazer uma conexão fora de série. Eu fui presidente da Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes [entre 1975/ 1979], e nessas funções presidi a 14 delegações para negociar com outros países acordos para os imigrantes. Um dos países a que vim foi ao Luxemburgo, onde a convenção que existia – que foi substituída por outra, com a integração de Portugal na Europa – está assinada por mim, em nome da República Portuguesa. Depois, tive uma grande ligação com o padre Belmiro, que era um grande amigo, e vim cá várias vezes. Os portugueses aqui no Luxemburgo conseguiram apresentar-se como um povo que sabe acolher bem e que gosta de ser bem acolhido. E isso é reconhecido no Luxemburgo: o próprio Grão-Duque, quando cá esteve o Marcelo, manifestou o carinho que tem pelos portugueses, tal como o arcebispo daqui [Jean-Claude Hollerich], que até fala um bocadinho de português. É uma comunidade que se impôs pelo seu modo de estar, que é o da fraternidade universal.



Paula Telo Alves

Foto: Steve Eastwood / Contacto





As escolhas do padre Vítor Melícias

Um livro?

O que eu li mais vezes foi o “Principezinho”, de Saint-Exupéry, que li pelo menos umas nove vezes. Mas as obras de São Francisco são um livro de cabeceira permanente. O sentido que ele tinha do futuro, a ideia de que tudo é irmão – o sol, a lua, as estrelas, os seres, os bichos, todos os homens –, esta ideia da fraternidade que nos une dentro da grande casa comum, ele já tinha esta visão no séc. XII, XIII. É aquilo a que um dos Papas chamou vir venturi saeculi, um homem do século que há-de vir, virado para o futuro.

Um cantor?

Eu sou muito Zeca Afonso e fado. No fado, Amália e Alfredo Marceneiro.

Prato preferido?

Os pratos portugueses mais típicos e simples: a sardinha assada, o bacalhau, essas coisas.

O melhor e o pior de Portugal?

O melhor, o povo. O pior é o povo não estar suficientemente educado e organizado. Isto é, a estrutura que Portugal tem não nos dá a capacidade para sermos tão bons quanto poderíamos ser. De resto Portugal tem sol, tem mar, tem tudo, e tem um povo maravilhoso.

Diz-se que é do Sporting. É assim?

Sou, mas sou sócio de vários clubes.

Isso não é incompatível?

Não é nada incompatível, sendo eu, como sou, do Torriense, que é da minha terra, do Atlético e do Oriental de Lisboa.

E o que é que acha de Jorge Jesus?

A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Vamos ver que frutos é que saem daí.

