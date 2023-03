A deliberação consta do projeto de lei 7684, aprovado esta quinta-feira pela Câmara dos Deputados.

Vítimas de assédio moral poderão rescindir contrato sem aviso prévio

A deliberação consta do projeto de lei 7684, aprovado esta quinta-feira pela Câmara dos Deputados.

Os trabalhadores que sofrerem assédio moral passam, a partir de agora, a poder rescindir o seu contrato de trabalho em qualquer altura e sem aviso prévio, com direito a indemnização por parte do empregador.

Esta disposição legal está inserida no novo quadro jurídico relativo à proteção contra o assédio moral no local de trabalho, aprovado na quinta-feira pela Câmara dos Deputados, segundo comunicado do Ministério do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária.

ITM fica encarregue de elaborar relatório

O projeto de lei nº7864 define também um novo procedimento a ser seguido pela Inspeção do Trabalho e Minas (ITM) caso as medidas tomadas pelo empregador para resolver os casos de assédio moral sejam infrutíferas.

Após ouvir a vítima e o presumível assediador, a ITM fica encarregue de elaborar um relatório que deverá enviar à empresa, que por sua vez terá de implementar as medidas determinadas pelos inspetores.

A lei agora aprovada estabelece também o papel da comissão de trabalhadores, que deve assegurar, primeiramente, que o assédio moral não tem lugar no seu local de trabalho. Se lhe for reportado algum caso, esta comissão pode acompanhar e aconselhar o funcionário em questão.

O novo quadro jurídico determina, ainda, a proteção da vítima e das testemunhas contra possíveis represálias por parte dos patrões.

"Esta nova lei sublinha a vontade do governo de continuar a abordar a importante questão da saúde e segurança dos empregados no local de trabalho", resume Georges Engel, ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária.

O que é o assédio moral É a má conduta do empregador e/ou colegas de trabalho para com um trabalhador, por meio de ações ou palavras que atinjam a moral, dignidade e a autoestima do mesmo. O assédio moral comporta danos físicos e psicológicos e, muitas vezes, está mascarado nas técnicas subtis de rebaixamento e humilhação utilizados pelo empregador e/ou colegas. Como pedir ajuda A Mobbing é uma associação que presta um serviço de apoio e aconselhamento às vítimas de assédio moral no país. O processo pode ser conduzido em várias línguas, incluindo o português. Para pedir ajuda, pode contactar a associação por telefone através do +352 28 37 12 12 ou para o email mobbingasbl@mobbingasbl.lu. O atendimento é feito por marcação no nº64 da avenue de la Liberté, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.

