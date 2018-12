Argentina foi raptada quando tinha 13 anos e só agora, com um filho de nove, foi resgatada pela polícia na Bolívia.

Vítima de tráfico humano salva 32 anos depois

Uma cidadã argentina que fora vítima do tráfico de pessoas com apenas 13 anos e levada para a Bolívia foi resgatada pela polícia, quase 32 anos depois do rapto, segundo informações reveladas pelas autoridades.

A imprensa argentina relata que a então jovem fora raptada em Mar del Plata no ano de 1987 por um homem de 50 anos que vivia com a irmã. Esta voltou a casa passados três meses, mas a raptada foi conduzida para uma casa de prostituição na Bolívia - no sábado, as forças policiais conseguiram retirá-la de uma garagem em Bermejo, onde sobrevivia sob condições de escravatura com um filho de nove anos.



Os familiares nunca desistiram de a encontrar e o esforço conjunto entre a polícia argentina e a Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) boliviana produziu resultados após mais de três dezenas de anos.



A agência Efe relembra que o tráfico de seres humanos "é o terceiro delito que mais movimenta dinheiro no mundo". Só na Argentina, desde 2008, "foram resgatados quase 12 mil indivíduos traficados, de acordo com as estimativas do programa nacional de resgate e acompanhamento de vítimas do Ministério da Justiça".



