"Messi, estamos à tua espera. Javkin é um narcotraficante, ele não vai tomar conta de ti".

Vários tiros e um recado. Família de Messi ameaçada na Argentina

Leonel Messi deveria estar a comemorar a onda de sorte que tem tido nos últimos tempos. Não só ganhou o Campeonato do Mundo de 2022 (e foi a figura central da Argentina em campo), como recebeu esta semana o prémio de Melhor Jogador do Mundo pela FIFA. No entanto, os acontecimentos na sua cidade natal, Rosário, podem ter cancelado os festejos.

Na quinta-feira de manhã, vários tiros foram ouvidos no supermercado da cidade que pertence à família da mulher de Messi, Antonela Roccuzzo. Segundo a polícia, foram identificados 14 buracos de bala e encontrada uma mensagem: "Messi estamos à tua espera. Javkin é um narcotraficante, ele não vai tomar conta de ti". Uma testemunha confirmou ter visto dois homens numa mota pouco antes das 3h da manhã (hora local). Não há feridos a relatar.

Messi e a família não comentaram o ataque mas o caso teve muito repercussões e reações públicas. A primeira delas foi a pessoa citada na mensagem, Pablo Javkin, o presidente da Câmara de Rosario. "O que eles procuram aqui é repercussão, é muito pérfido", disse Javkin. "Que informação se torna viral mais depressa do que um ataque a Messi? É muito fácil para qualquer gangue fazer isso", disse aos jornalistas.

O procurador responsável pelo caso, Federico Rebola, disse que não havia "nenhum historial conhecido de ameaças" contra a família Roccuzzo. "Estamos preocupados, isto tem um enorme impacto", acrescentou. "Temos imagens (CCTV), e estamos à procura de outras câmaras [que possam ter gravado o momento]", confirmou.

"A situação é complexa em Rosário (...) os narcos [traficantes] venceram", disse o ministro da Segurança Nacional, Anibal Fernandez. "Mas este problema dura há 20 anos e não pode ser resolvido em 20 minutos", acrescentou, recordando que mais de 2.000 procedimentos em 2022 tinham levado a 2.077 colocações em custódia em Rosário.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernandez, disse que estava em contacto com as autoridades locais para descobrir o que tinha acontecido. "Estamos a fazer muito mas, evidentemente, algo mais terá de ser feito porque a violência e o crime organizado em Rosário é um problema realmente sério", disse ele.

Messi é considerado como um herói na Argentina, especialmente depois do resultado no Campeonato do Mundo no Qatar. Mais de quatro milhões de argentinos celebraram a vitória num desfile, em Buenos Aires, onde o "melhor jogador do mundo" foi o grande protagonista.

Adorado em casa, o futebolista e a família vivem em Paris, onde Messi joga no clube Paris Saint-Germain, mas visitam regularmente Rosario, onde vivem os familiares e têm negócios.

*Com agências



