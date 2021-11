O número de assaltos a residências está a aumentar, tal como previsto pelas autoridades durante os meses de inverno.

Relatório da polícia

Dez assaltos a residências no Grão-Ducado em apenas dois dias

Ana Patrícia CARDOSO O número de assaltos a residências está a aumentar, tal como previsto pelas autoridades durante os meses de inverno.

No passado fim de semana, as autoridades luxemburguesas não tiveram mãos a medir. Em apenas dois dias, dez tentativas de assaltos a residências fizeram soar o alarme.

No sábado, duas casas foram assaltadas em Mondercange, na rue d'Ehlerange. Segundo as autoridades, um indivíduo conseguiu entrar no prédio pelo telhado de uma das casas.

Uma terceira residência foi assaltada entre as entre 17h30 e 19h, em Cents, na capital. Segundo o relatório das autoridades o ladrão entrou pela porta da varanda do primeiro andar. Uma quarta moradia, em Troisvierges, foi arrombada por volta das 4h30 da madrugada de domingo domingo. Os invasores conseguiram entrar por uma janela partida na garagem.

Já no domingo à noite, a polícia respondeu a seis assaltos: dois apartamentos em Gasperich, uma moradia em Strassen, outra em Olm, uma casa em Ettelbruck e uma merceria na rue de Luxembourg, em Echternach. Entre outras coisas, os indivíduos levaram dinheiro e dispositivos móveis, entre eles um portátil e um tablet.

O que fazer para evitar que a sua casa seja assaltada

As investigações prosseguem para encontrar os assaltantes. A polícia grã-ducal já tinha alertado para a necessidade de proteger as casas contra possíveis intrusos no inverno, a altura mais propícia do ano para arrombamentos.











