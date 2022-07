A festa de verão do Partido Social Democrata foi palco para o ataque a pelo menos nove mulheres. Mas este número ainda pode aumentar.

Denúncia

Várias mulheres drogadas em festa com presença do chanceler alemão

Pelo menos nove mulheres que participaram num partido do Partido Social Democrata, que contou com a presença do chanceler Olaf Scholz foram drogadas com as chamadas "drogas de violação", disse o SPD à AFP neste sábado.

"Aconselho todos os interessados a apresentarem uma queixa", Katja Mast, líder do grupo parlamentar, escreveu no Twitter. Até agora, foram listadas nove vítimas, mas a porta-voz não descartou mais.

Num e-mail enviado aos participantes da festa de verão realizada perto da chancelaria, na quarta-feira à noite, o SPD denunciou "um ato monstruoso que comunicámos imediatamente à polícia do Bundestag". As autoridades não quiseram comentar.

Cerca de mil pessoas participaram na tradicional festa antes das férias de verão, incluindo o chanceler. "Foi um evento interno e só se podia entrar por convite", disse a porta-voz. "Há ainda muitas incertezas, a polícia está a investigar", concluiu.

As "drogas de violação", que normalmente causam náuseas e tonturas, são substâncias psicotrópicas normalmente derramadas nas bebidas.

Em 2021, em Berlim, foram registados pela polícia 22 casos de agressão com "estupefacientes de violação", segundo o Berliner Zeitung. É provável que o número real seja muito mais elevado, uma vez que muitas vítimas têm pouca memória do ataque ou têm vergonha de o denunciar.

Além disso, no ano passado, os clubes, discotecas e outros locais de festas da capital permaneceram fechados durante grande parte do ano por causa da pandemia.

