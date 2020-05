De acordo com o microbiologista Siddharth Sridhar, poderá haver muito mais casos positivos da infeção e não apenas no território da China.

Várias infetados com nova estirpe da hepatite E transmitida por ratos em Hong Kong

Onze pessoas foram diagnosticadas com uma nova estirpe de hepatite E em Hong Kong, na China, que terá sido transmitida por ratos, de acordo com um recente estudo publicado por cientistas da universidade deste território chinês. À CNN, o microbiologista Siddharth Sridhar, também um dos autores da investigação, explicou que, segundo o que se sabe, os ratos de Hong Kong são portadores do vírus.

“Testámos os seres humanos e encontrámos o vírus. Mas não sabemos exatamente como se deu o salto, se são os ratos através da contaminação de alimentos ou se está envolvido outro animal", afirmou.

O primeiro caso de infecção com hepatite E através de ratos foi detetado em Hong Kong em 2018, enquanto o caso mais recente foi registado há uma semana. Em 30 de abril, um homem de 61 anos com funções hepáticas anormais deu positivo no teste do vírus. A estirpe humana da hepatite E, doença hepática que também pode causar febre, icterícia e o fígado aumentado, é geralmente transmitida através da contaminação fecal da água potável, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Contudo, há ainda casos por esclarecer. O último paciente diagnosticado não tinha ratos ou fezes de rato em casa. Para além disso, o homem não tinha um historial recente de viagens e nenhum dos seus familiares tinha quaisquer sintomas da doença.

"De acordo com as informações epidemiológicas disponíveis, não foi possível determinar a origem e a via da infeção", informou o Centro de Proteção Sanitária de Hong Kong em 30 de abril.

Sridhar alerta para que poderá haver muito mais pessoas infetadas com hepatite , e não apenas na China. "A minha sensação é que isto já dura há muito tempo", sublinhou o cientista. Até à data, só foi confirmado um caso de infeção fora da China. Trata-se de um canadiano que já tinha viajado anteriormente para África. O paciente foi para o hospital após ter tido urticária, náuseas, icterícia grave e inflamação hepática e acabou por dar positivo no teste à hepatite E. A única razão pela qual as autoridades detetaram este caso foi porque utilizaram um tipo amplo de teste que deteta muitas vertentes do vírus da hepatite E, de acordo com um relatório publicado em setembro último no Journal of Infectious Diseases.

"Isto não devia estar a acontecer. Precisamos de uma vigilância permanente da população para controlar esta infeção invulgar. Espero realmente que os funcionários de saúde pública dêem o primeiro passo e vejam o quanto as suas populações estão realmente expostas à hepatite E", concluiu Sridhar.

Entretanto, os médicos instam as pessoas a tomar medidas preventivas, tais como lavar as mãos antes de comer, armazenar adequadamente os alimentos e manter a casa limpa e desinfetada com um mínimo de locais de nidificação de roedores.

