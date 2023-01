As ameaças de bomba são vinculadas através de e-mails pirateados dos alunos.

Várias escolas em França evacuadas após ameaças de bomba

Uma vaga de ameaças de bomba a escolas está a varrer França e alguns estabelecimentos de ensino tiveram mesmo de ser evacuados durante os dois primeiros dias úteis do ano.

Como foram detetadas as ameaças? Através do ENT, um portal online que estabelece a comunicação entre pais, professores e estudantes e é útil para informações sobre as atividades das escolas francesas.

De acordo com uma fonte policial citada pela AFP, foram enviadas mensagens a dois e três de janeiro a contas ENT e, logo em seguida, confirmaram-se evacuações para "tirar dúvidas".

Na terça-feira de manhã, uma escola secundária, um colégio e uma escola na mesma área foram evacuados em Carvin (Pas-de-Calais), "na sequência de uma ameaça de bomba" contra a escola secundária, de acordo com a câmara, avança a AFP.

A operação de desminagem da escola terminou sem que nada fosse descoberto. A escola secundária de Baggio, em Lille, já tinha sido evacuada na segunda-feira.

Conta de estudante pirateada

Uma fonte próxima da investigação disse à AFP que tinha sido rastreada "a conta ENT de um estudante que enviou um e-mail", anunciando que ia explodir a escola. "O titular da conta foi preso e levado sob custódia na segunda-feira, mas libertado porque a conta tinha sido pirateada", disse.

A escola secundária Valentine Labbé, em La Madeleine (Norte), também foi evacuada na segunda-feira.

Na região de Rhône, a escola secundária Camus-Sermenaz, em Rillieux-la-Pape, foi evacuada esta terça-feira de manhã, após outra ameaça de bomba. Segundo a câmara municipal, a ameaça foi feita por vários e-mails.

A mesma fonte disse à AFP disse que "em toda a França, as escolas secundárias estão a receber e-mails com ameaças", mas "os remetentes dos e-mails não são os autores". "A unidade que combate o cibercrime está intimamente envolvida na investigação", relata também.



"Será enviada uma mensagem a todos os diretores pedindo-lhes que estejam vigilantes e que avisem a polícia", se necessário, afirmou a entidade responsável pelas escolas.

*Com AFP

