Várias casas assaltadas sexta-feira no Luxemburgo

Redação Os assaltos ocorreram em Bereldange, Findel, Mamer e Cessange. A polícia deteve quatro suspeitos de dois dos assaltos. Os outros estão em fuga.

Em pleno dia de semana, sexta-feira, várias casas foram assaltadas no país, continuando a vaga de invasões a residências. Este foi o 4º crime mais frequente em 2022 com 2958 casas habitadas assaltadas.

Pelas seis da manhã, um residente da Rue Adolphe Weis, em Bereldange, fez queixa à polícia de que tinha sido assaltado e, o assaltante lhe tinha levado objetos de valor, informa a polícia no relatório diário. Os agentes mobilizaram-se, de imediato, numa caça ao homem e acabaram por encontrar o suspeito na Rue de Steinsel. O homem que ainda tinha consigo os bens roubados foi detido e os objetos confiscados. Na sexta-feira à tarde foi presente a um juiz de instrução.

Ao início da tarde, pelas 15h30, houve outro assalto a uma residência, desta vez na Rue du Commerce, em Mamer. Ainda se desconhece se o roubo foi feito por uma ou várias pessoas, apenas se sabe que a invasão à casa foi feita pela porta das traseiras.

As persianas foram subidas e as janelas partidas permitindo o acesso ao interior. Bens de valor foram procurados e o assaltante ou assaltantes roubaram joias e dinheiro. A polícia foi chamada ao local e abriu um inquérito estando a investigar o assalto. Os autores estão em fuga com os objetos roubados.



Mais tarde, cerca das 18h50, os ladrões entraram num edifício na Boulevard du Brill, em Cessange. Forçaram a abertura de uma porta da cave e realizaram o seu roubo. Foi também aberto um inquérito, estando a polícia a investigar o caso. Os assaltantes estão em fuga.

Uma hora depois, na Cité de l'Aéroport, Findel, três indivíduos forçaram a porta da varanda para acederem a uma casa unifamiliar. Contudo, uma queixa feita prontamente à polícia interrompeu os avanços no assalto. Os agentes chegaram e detiveram os assaltantes que foram levados para a esquadra. Os sujeitos foram identificados e aberta uma investigação.

