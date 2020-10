Num voo da EasyJet uma passageira recusou-se a usar máscara e insultou todos os passageiros. Acabou por ser expulsa antes da descolagem.

Vídeo. "Toda a gente morre". Mulher tosse para cima de passageiros em pleno voo

Ana Patrícia CARDOSO Num voo da EasyJet uma passageira recusou-se a usar máscara e insultou todos os passageiros. Acabou por ser expulsa antes da descolagem.

No passado domingo, os passageiros de um voo da EasyJet entre Belfast, Irlanda do Norte, e Edimburgo, na Escócia, viveram uma situação, no mínimo, confrangedora. Uma mulher tossiu para cima de outros passageiros no avião, recusou-se a usar máscara no voo e insultou todos em voz alta ao tossir deliberadamente. O vídeo captado por um dos passageiros tem sido partilhado nas redes sociais.

"Todo a gente morre, seja por causa do coronavírus ou não", gritou, quando foi convidada a sair do avião. Começou então a tossir e a dizer: "Espero que todos morram!".

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA — stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) October 18, 2020

Um outro passageiro disse ao Edinburgh News que a mulher pediu uma fila só para si antes do incidente. "O pessoal do EasyJet lidou bem com o assunto. Mudaram-na de sítio quando ela pediu uma fila só para ela, depois pediram-lhe educadamente que usasse uma máscara. Ela começou a gritar".



A companhia aérea disse em comunicado que, "de acordo com as diretrizes da EASA, todos os passageiros são atualmente obrigados a trazer sua própria cobertura facial para o voo, que deve ser usada durante o embarque e a bordo, exceto para comer ou beber. "Não toleramos comportamentos perturbadores em relação a outros passageiros e tripulantes", acrescenta ainda. Segundo o The New York Post, a mulher foi levada sob custódia pela polícia e foi aberta uma investigação.

