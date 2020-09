Vídeo. Tiroteio entre gangues rivais nas ruas de Paris

Os residentes do bairro de Rebeval-Belleville têm assistido a rixas entre gangues rivais que resultam em tiroteios.

Ana Patrícia CARDOSO Os residentes do bairro de Rebeval-Belleville têm assistido a rixas entre gangues rivais que resultam em tiroteios.

No fim de semana um dos residentes filmou a ação dos grupos que disparavam, entre si, perto de um parque onde passeavam famílias. Nas imagens publicadas por um residente do bairro no Twitter também são visíveis tubos de argamassas de fogos de artíficio.

Après nos alertes au maire d'arrondissement et malgré la médiatisation de la situation, cela fait plusieurs jours que des bandes rivales du quartier Rebeval-Belleville s'affrontent au mortier en pleine journée, en toute impunité.



— Pierre Liscia (@PierreLiscia) September 13, 2020

"Entraram no parque, miraram as crianças e mães que estavam a brincar, todos ficaram aterrorizados. As crianças gritavam, os pais reagiram numa emergência e pegaram nos filhos pelos braços para os afastar o mais longe possível do perigo. Houve um assassinato na rua não há muito tempo", disse uma testemunha ao canal de televisão BFMTV.

Ainda não se sabe as causas dos confrontos mas segundo o jornal Le Figaro, a polícia garantiu que não houve feridos e que já foi aberta uma investigação. As autoridades têm, no entanto, ordens para "controlar e prender qualquer pessoa na posse de fogo de artifício", lê-se no jornal.

