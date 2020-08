O incidente aconteceu na noite de sábado, em Dusseldorf, na Alemanha. Autoridades garantem que caso vai ser investigado.

Vídeo. Polícia alemã usa mesma técnica que matou George Floyd

As imagens mostram três polícias a deterem um jovem. O indivíduo está deitado no chão, enquanto um dos oficiais lhe prende os braços atrás das costas e o outro coloca um joelho no pescoço para o imobilizar. A cena passou-se em Dusseldorf, na Alemanha, no passado sábado, e é muito semelhante à captada em maio, em Minneapolis, nos EUA, que levou à morte do afro-americano George Floyd.

O vídeo da detenção da polícia alemã foi publicado no Twitter e rapidamente gerou muitas críticas e comparações, tendo sido visto por mais de um milhão de pessoas e tendo mais de oitocentos comentários.

Düsseldorfer cops lernen aus Amerika btw er hat sich am Boden null gewährt pic.twitter.com/8KS9vK93VD — Wer Bild liest ist ein H0rensohn (@binwiederdabro) August 15, 2020

Segundo a polícia alemã, citada pelo jornal Frankfurter Rundschau, o incidente terá ocorrido por volta das 19h30, quando as autoridades foram chamadas a um restaurante por causa de desacatos. O jovem não estaria envolvido mas terá "perturbado as medidas policiais postas em prática", segundo as autoridades. Foi então detido, identificado e entregue aos responsáveis legais.

As semelhanças ao vídeo de George Floyd são evidentes e o Ministério do Interior da Renânia do Norte-Vestefália apressou-se a anunciar, na noite de domingo, que o vídeo ia ser examinado intensamente no que diz respeito à intervenção da polícia. "Levamos este vídeo muito a sério", disse mesmo um porta-voz do Ministério. Para haver imparcialidade, a investigação será conduzida pela sede da polícia de Duisburg.

"Não consigo respirar". A história de um homem que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia Durante sete minutos um polícia branco asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava algemado e deitado no chão. Revolta popular levou centenas às ruas num grito contra o racismo. Atenção: Imagens podem chocar os mais sensíveis.

A morte de Floyd, um afro-americano de 46 anos, pelas mãos da polícia norte-americana, gerou manifestações contra o racismo em várias cidades do país. Houve contínuos confrontos com a polícia, acusada de abuso de autoridade em várias ocasiões. A morte de Floyd, mais um afro-americano nas mãos de polícias brancos, deu força ao movimento 'Black Lives Matter', com apoiantes por todo o mundo.

França abandonou técnica policial

O ministro do Interior de França anunciou em junho passado que a polícia francesa deixou de utilizar a técnica de controlo que levou à asfixia de George Floyd, como parte de uma política de "tolerância zero" contra o racismo.

"Nenhum racista pode envergar dignamente o uniforme da polícia ou da 'gendarmerie'", disse o ministro numa conferência de imprensa, após as manifestações de milhares de pessoas no país contra o racismo e a violência policial, no contexto dos protestos do caso Floyd e de novos dados relativos a um caso semelhante ocorrido em França em 2016.











