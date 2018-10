Líder do ranking mundial de ténis não só colaborou na limpeza das ruas como abriu a sua Academia para acolher quem precisava. Hoje deixou nova mensagem de solidariedade às famílias das vítimas da tromba de água.

Sociedade 1

Vídeo. Nadal ajuda a limpar estragos das cheias em Sant Llorenç

Líder do ranking mundial de ténis não só colaborou na limpeza das ruas como abriu a sua Academia para acolher quem precisava. Hoje deixou nova mensagem de solidariedade às famílias das vítimas da tromba de água.

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial, mostrou a sua faceta solidária ao ajudar as vítimas das cheias na pequena localidade de Sant Llorenç des Cardassar depois da tromba de água que provocou dez mortos e causou enormes danos materiais, conforme deu conta a imprensa espanhola.



Rafa Nadal achicando agua en un taller mecánico de San Llorenç tras las inundaciones. La foto es de Jordi Cotrina. pic.twitter.com/QxvgqsmUs8 — Rafael Plaza (@Rafael_Plaza) 10 de outubro de 2018

Afastado dos courts devido a lesão no joelho direito, Nadal, que nasceu em Maiorca, calçou galochas e pegou em instrumentos de limpeza para colaborar com a população. Ao mesmo tempo, abriu as portas da sua Academia para receber quem precisasse de acolhimento.

"Hoje é um dia triste em Maiorca. As nossas maiores condolências aos familiares dos falecidos nas inundações de San Llorenç. Voltamos a oferecer os quartos do Centro Desportivo Rafa Nadal e da Academia a todos os afetados que precisem de alojamento", escreveu na sua página do Twitter.

Hoy es un día triste en Mallorca. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos por las inundaciones de San Llorenç. Hoy volvemos a ofrecer las habitaciones del #RafaNadalSportsCentre y de la Academia para todos los afectados que necesiten alojamiento. pic.twitter.com/h5TV17huS6 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 10 de outubro de 2018

Hoje, Nadal votou a deixar uma mensagem de solidariedade em relação às famílias atingidas pela intempérie.

Ante las tragedias que han azotado Mallorca, solo podemos estar unidos. Más unidos que nunca. Nuestro corazón está con los familiares de los fallecidos y todos los damnificados. pic.twitter.com/9JmjPEaDE4 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 11 de outubro de 2018





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.