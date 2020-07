Os dois rapazes ficaram ilesos com a queda, mas podem ter sofrido com a inalação de fumo, noticiaram os meios de comunicação franceses.

Vídeo. Duas crianças salvas de queda de 10 metros para fugir a incêndio

Dois irmãos, de três e dez anos de idade, foram salvos esta terça-feira de um incêndio num apartamento na cidade de Grenoble, no sudeste da França, quando caíram cerca de 10 metros de uma janela e foram apanhados por pessoas, sem qualquer proteção.

O vídeo do resgate dramático mostra o irmão mais novo a ser deixado cair de pelo menos três andares, enquanto fumo negro saía da janela e as chamas engoliram uma varanda adjacente.

Enquanto os espectadores gritavam, o irmão mais velho pendurava-se então da janela e deixava-se cair nos braços das pessoas que se encontravam em baixo. Os rapazes foram hospitalizados juntamente com 17 residentes do edifício, segundo os meios de comunicação social franceses.

Segundo a Associated Press, quatro das pessoas que apanharam os rapazes também foram levadas para o hospital para verificar se algum osso estava fracturado quando apanharam as crianças sem qualquer material de proteção.

Athoumani Walid, um estudante de 25 anos de idade, partiu um pulso ao ajudar a socorrer as crianças. Disse que ouviu gritos e saiu para investigar depois de ver o fogo do apartamento e correu para ajudar juntamente com outras quatro ou cinco pessoas. "Não sabíamos o que fazer", disse Walid à Associated Press na quarta-feira. "Queríamos partir a porta, mas não era possível". Depois foram lá fora e gritaram para os rapazes saltarem para os nossos braços.

Embora inicialmente temesse pelos rapazes, "quando eles saltaram, o medo desapareceu", disse Walid. "O que importava era apanhá-los", acrescentou ele. Walid disse que espera que o resgate mude a percepção do bairro Villeneuve, que tem uma grande população imigrante. "Dizem-nos que é um bairro 'sensível'", disse Walid, "mas ontem mostrámos que estamos aqui uns para os outros, e que nos salvamos uns aos outros".

Segundo a AP, o Presidente da Câmara Eric Piolle felicitou os residentes pelo resgate, o que, segundo ele, sublinhou a "tradição de solidariedade e ajuda mútua" da cidade.

Em Maio de 2018, um jovem migrante do Mali resgatou uma criança pendurada numa varanda e foi-lhe oferecida a cidadania francesa. O vídeo do resgate mostrou Mamoudou Gassama, de 22 anos de idade, a subir quatro andares do edifício de apartamentos em apenas alguns segundos para resgatar a criança. Quando os serviços de emergência parisienses chegaram, ele já tinha conseguido mover a criança para um lugar seguro.

