Ucrânia

Vídeo. Chimpanzé foge do zoo de Kharkiv mas regressa de bicicleta

Redação Chichi vagueou pelas ruas da cidade ucraniana antes de reencontrar a tratadora e voltar para o zoo.

As imagens da fuga de Chichi, a chimpanzé-fêmea residente do zoo de Kharkiv, e o seu reencontro com a tratadora oferecem uma espape ao terror da guerra.

Na segunda-feira, Chichi escapou do zoo e passeou calmamente pelo centro da cidade. Os tratadores do zoo nunca a perderam de vista mas deixaram-na apreciar o passeio. Quando começou a chover, o animal correu para a sua tratadora, que lhe ofereceu um casaco. O momento foi partilhado nas redes sociais.

Após algum tempo, Chichi foi colocada na bicicleta da tratadora e voltou a "casa". O diretor do zoo, Oleksiy Hryhoriev, confirmou que o animal estava de volta ao zoo em segurança, avança o jornal The Guardian.

No início da guerra, Chichi tinha sido evacuada do Ecopark Feldman, um jardim zoológico na linha da frente na região de Kharkiv.

A cidade de Kharkiv enfrentou também bombardeamentos diários. Centenas de civis foram mortos e feridos. O centro, onde está localizado o jardim zoológico, tem sido atingido com menos frequência desde que os seus principais edifícios administrativos foram destruídos em março.

Mais de 100 animais morreram antes de poderem ser evacuados, segundo o proprietário do jardim zoológico, o empresário de Kharkiv Oleksandr Feldman. Feldman acrescentou que seis pessoas que se voluntariaram para ajudar na evacuação dos animais foram mortas.

