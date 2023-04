Falha na aterragem deixou aeronave danificada.

Aviação

Vídeo. Avião da Cargolux falha aterragem no aeroporto do Luxemburgo

Filipa MATIAS PEREIRA O avião da Cargolux só aterrou em segurança à segunda tentativa. Companhia aérea já abriu uma investigação.

Um avião da Cargolux ficou danificado na sequência de uma tentativa de aterragem, no passado sábado, no aeroporto do Findel, no Luxemburgo.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o avião 747 a aproximar-se do aeroporto e a sofrer um impacto assim que toca na pista de aterragem. Apesar do incidente, o piloto conseguiu controlar o avião e voltar a levantar voo.

A companhia aérea confirmou ao Contacto o incidente e indicou que os "pilotos abortaram a sua primeira tentativa de aterragem, conseguindo aterrar em segurança na segunda vez".

Ainda de acordo com a transportada aérea nacional de carga, o incidente foi reportado à Direction de l'Aviation Civile (DAC) e foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

O incidente não causou feridos, mas o avião sofreu alguns danos e ficará por isso "imobilizado até que todas as inspeções e reparações necessárias tenham sido concluídas", indica ainda a Cargolux.

