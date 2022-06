Num estilo que se assemelha ao figurino da série "Peaky Blinders" (Netflix), usaram uma marreta para partir a janela de uma joalharia.

Crime

Vídeo. Assaltantes invadem feira de arte nos Países Baixos

Um grupo de assaltantes invadiu a TEFAF (Feira Europeia de Belas Artes), em Maastricht, nos Países Baixos, nesta terça-feira. Num estilo que se assemelha ao figurino da série "Peaky Blinders" (Netflix), usaram uma marreta para partir a janela de uma joalharia.

Depois de levarem alguns itens de valor, tentaram fugir, mas as autoridades avançaram que quatro suspeitos já estão presos e outros dois em fuga. O valor total dos objetos roubados ou do que a polícia já conseguiu reaver não foi avançado.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais.

O assalto levou à evacuação do edifício. "Ninguém ficou ferido", disse a polícia, em comunicado.

De acordo com a imprensa holandesa, a montra destruída tinha joias de diamantes do joalheiro londrino Symbolic & Chase. A marca tinha mostrado no Instagram algumas peças em exposição no dia anterior.

Depois de controlado o incidente, a feira reabriu.

