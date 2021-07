Os organizadores mostram-se supreendidos e sublinham que foram cumpridos os controlos à entrada, em que cada pessoa teve de mostrar comprovativo de vacinação ou teste negativo à covid-19, avança a AFP.

Utrecht

Surto de covid-19 detetado em festival de música ao ar livre nos Países Baixos

Os organizadores mostram-se supreendidos e sublinham que foram cumpridos os controlos à entrada, em que cada pessoa teve de mostrar comprovativo de vacinação ou teste negativo à covid-19, avança a AFP.

Tinha tudo para voltar a ser um fim de semana de música ao ar livre, a lembrar os verões pré-pandemia, mas as consequências deste "regresso ao normal" não foram as melhores.

As autoridades detetaram um surto no festival de música "Verknipt", em Utrecht, Países Baixos, que decorreu no fim de semana de 3 e 4 de julho. Cerca de 1.000 pessoas que estiveram presentes testaram positivo à covid-19 e as autoridades estimam que este número possa aumentar, uma vez que 20.000 pessoas foram ao festival. Pelo menos 448 visitantes foram infetados no primeiro dia, e outros 516 no segundo dia, avança a AFP.

Os organizadores reagiram chocados e sublinham que foram cumpridos os controlos à entrada, em que cada pessoa teve de mostrar comprovativo de vacinação ou teste negativo à covid-19, avança a agência de notícias. Um teste falhado aos grande eventos que voltaram a ser permitidos, numa altura em que os Países Baixos levantaram todas as restrições sanitárias no final de junho, mesmo a tempo do verão.

Nos últimos dias, os Países Baixos registaram um novo aumento das infeções, com 8.000 casos positivos diários. Segundo as autoridades de saúde, os adolescentes e os jovens adultos são os principais responsáveis por este aumento e os focos de infeção são sobretudo festivais, discotecas e restaurantes.

