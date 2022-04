Embora a medida tenha sido repetidamente adiada, o projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados há algumas semanas para uma esperada aplicação em 2023.

Infração

Utilizar telemóvel ao volante pode vir a custar quatro pontos na carta

Simon Laurent MARTIN Utilizar o telemóvel enquanto conduz pode custar quatro pontos na carta a partir do próximo ano. A infração é considerada a segunda causa mais comum de acidentes fatais e graves, de acordo com vários estudos europeus.

O ministro da Mobilidade François Bausch (dei Gréng) está a trabalhar num pacote de medidas que fazem parte do plano de ação "Segurança Rodoviária 2019-2023". E uma das principais medidas é o reforço da penalização para os condutores que utilizam o telemóvel ao volante, uma perda que passará a ser de quatro pontos em vez dos atuais dois. O Luxemburgo deseja assim colocar-se em pé de igualdade com os países vizinhos que prevêem sanções muito mais severas para esta infração.

"Propõe-se, portanto, reformular as infrações relativas à utilização pelo condutor de equipamento telefónico ou qualquer outro dispositivo com um ecrã iluminado e proibir qualquer utilização do mesmo, logo que o veículo a ser conduzido esteja em movimento", lê-se no projeto de lei.



Segundo a proposta, além da perda de pontos, o uso de telemóvel ao volante vai dar direito a uma multa de 25o euros, mais do dobro do valor atual.

As novas propostas da tutela têm com o objetivo reforçar a luta contra a segurança rodoviária. O Ministério de Bausch explica que apesar da queda dos acidentes mortais e dos acidentes com ferimentos graves, não se pode "desistir". O objetivo é alcançar a "visão zero": zero mortos ou feridos graves nas estradas.

Telemóvel ao volante tão perigoso como excesso de velocidade ou álcool

O número de pontos deduzidos por utilizar um telemóvel durante a condução deve aumentar de dois para quatro. Uma medida necessária, segundo Bausch: "Embora inclua várias medidas, a que diz respeito ao telemóvel parece-me ser uma das mais importantes. De facto, as nossas estatísticas mostram que a infração está a ficar ao nível da velocidade e do álcool como causa de acidentes graves e fatais. Daí a importância de tomar medidas neste campo".

Embora já tenha sido anunciada várias vezes, só deverá entrar oficialmente em vigor no próximo ano. Contactado pelo Luxemburger Wort, o Ministério da Mobilidade explicou que o projeto de lei foi apresentado à Câmara dos Deputados a 25 de março.

"Aguardamos agora o parecer do Conselho de Estado. Está prevista a votação do projeto de lei no final de 2022, início de 2023. O projeto prevê igualmente uma advertência fiscal de 250 euros, além dos quatro pontos a menos", explica o Ministério, que especifica que estas são apenas propostas e que o Parlamento terá ainda de as aprovar.

Luxemburgo mais perto das medidas dos países vizinhos

O fenómeno do uso do telemóvel durante a condução também é observado noutros países da União Europeia. Mas os acidentes provocados pela utilização de um telemóvel ou outro dispositivo durante a condução são difíceis de provar. "No entanto, ao analisar as estatísticas sobre a dedução de pontos como resultado da utilização de um telemóvel enquanto se conduz, deve notar-se que isto representa um verdadeiro problema para a segurança rodoviária", é referido no projeto de lei.

A associação "Sécurité Routière Luxembourg" vê o aperto das medidas com bons olhos. "Durante muitos anos, o Luxemburgo tem vindo a ficar para trás em termos de medidas. Não tínhamos uma licença baseada em pontos, faltavam-nos câmaras de velocidade, éramos demasiado permissivos na condução sob o efeito do álcool", recordou Isabelle Medinger, diretora desta organização.

Para a responsável, as penalizações têm tido um efeito positivo. "Agora temos medidas semelhantes às dos países vizinhos e isso permitiu-nos inverter a tendência e manter estáveis os números dos acidentes. É evidente que o risco de perder quatro pontos na própria carta de condução encorajará os automobilistas a não estar acima da lei".

Retirada imediata da carta para condutores sob efeito de drogas

Outras medidas a serem submetidas ao Parlamento incluem penas mais severas para infrações relacionadas com transporte de mercadorias não seguro e em não conformidade com as regras. Além disso, a lei visa alterar a apreensão imediata das cartas de condução.

Até agora, a retirada imediata só estava prevista para infrações por excesso de velocidade e álcool, mas o Governo pretende alargar ao consumo excessivo de drogas.



A condução sob a influência de drogas tornou-se uma causa cada vez mais frequente de acidentes nos últimos anos. O projeto de lei quer assim tornar possível a retirada imediata da carta a um condutor que conduza sob a influência de drogas ou qualquer outra substância de "natureza tóxica, soporífera ou psicotrópica que prejudique as suas aptidões e capacidades de modo a tornar perigosa a condução na via pública".

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)



