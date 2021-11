Europa é atualmente o continente com o maior aumento de mortes associadas à doença covid-19.

Sociedade 2 min.

Covid-19

Áustria, República Checa e Hungria com novos máximos de casos de covid-19

Lusa Europa é atualmente o continente com o maior aumento de mortes associadas à doença covid-19.

A Áustria contabilizou 14.416 novas infeções nas últimas 24 horas, a República Checa 22.479 e a Hungria 10.265, segundo dados oficiais citados pelas agências de notícias internacionais.

Também a Alemanha anunciou um novo máximo diário de 52.826 casos nas últimas 24 horas, número que era inferior a 40.000 casos há uma semana.

Portugal ultrapassa os 2500 novos casos em 24 horas. É o número mais alto desde setembro Registaram-se ainda mais nove mortes e um aumento de internados. Incidência dá um salto e índice de transmissibilidade também sobe.

Na Áustria, um país com 8,9 milhões de habitantes, as autoridades deram conta de um aumento exponencial do número de casos sem precedentes. O novo número de infeções diárias é superior em mais de 2.000 à média de 12.164 casos nos últimos sete dias, e o número total de infeções ativas, 126.146, aumentou em quase 7.000 casos em 24 horas.

A incidência acumulada nos últimos sete dias era esta quarta-feira, 17, de 953,2 infeções por 100.000 habitantes, mais do dobro do que no início do mês. Devido à escassez de camas, as autoridades de Salzburgo criaram comités de triagem para decidir sobre o acesso aos cuidados intensivos. A rádio pública ORF noticiou que, em hospitais da região da Alta Áustria, os corpos dos mortos tiveram de ser deixados nos corredores devido à sobrelotação das morgues.

Na República Checa, o Ministério da Saúde anunciou que o número de novas infeções (22.479) duplicou em 24 horas. A incidência acumulada de infeção em sete dias eleva-se a 813 casos por 100.000 habitantes. Os hospitais deste país da Europa Central de 10,7 milhões de habitantes têm atualmente 4.500 doentes com covid-19, o número mais elevado desde abril.

A República Checa encontra-se no pior ponto da pandemia, com um crescimento exponencial de infeções que excedeu os níveis mais elevados do ano passado, quando foram impostas severas medidas de contenção e encerramento de empresas e escolas.

O primeiro-ministro checo, Andrej Babis, anunciou esta quarta-feira que as pessoas não vacinadas ou que não tenham recuperado da infeção serão proibidas de aceder a eventos e serviços públicos a partir de segunda-feira.

Estas restrições, que serão aprovadas pelo Governo na quinta-feira, significam que os testes negativos deixarão de ser reconhecidos como qualificação para entrar em eventos e estabelecimentos de serviços, disse Babis na televisão.

Na Hungria, os dados dão conta de novos máximos de mortes (178) e de novas infeções diárias (10.265) desde o surto devastador da primavera passada, quando o país da Europa Central teve a maior taxa de mortalidade 'per capita' no mundo.

Os números refletem um agravamento da situação pandémica na Hungria, um país com menos de 10 milhões de habitantes que liderou inicialmente a vacinação, mas que tem lutado contra a hesitação de muitas pessoas nos últimos meses.

Com cerca de 40% da população ainda sem uma dose, a Hungria está quase nove pontos percentuais atrás da taxa média de vacinação no resto dos 27 países da União Europeia (UE).

Na Bélgica, as autoridades federais e regionais reúnem-se esta quarta-feira para endurecer as medidas contra a pandemia, quando as infeções excedem 10.000 por dia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.