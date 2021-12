Apenas grávidas, recuperados da doença há menos de seis meses e pessoas que tenham uma justificação médica estão excluídos da obrigação que é válida para todos os maiores de 14 anos.

Pandemia

Áustria. Multas de até 3.600 euros para quem recusar vacina contra a covid-19

Redação Apenas grávidas, recuperados da doença há menos de seis meses e pessoas que tenham uma justificação médica estão excluídos da obrigação que é válida para todos os maiores de 14 anos.

A Áustria continua a fechar o cerco ao novo coronavírus. O país tenciona impor multas de até 3.600 euros a quem recusar a vacina contra a covid-19, com o plano de vacinação a tornar-se obrigatório a partir de 1 de fevereiro para todos os residentes com mais de 14 anos, avisou o Ministro da Saúde, Wolfgang Mueckstein. Será o primeiro país da Europa a fazê-lo.

Os detalhes do plano ainda estão a ser delineados, mas já há algumas informações daquilo que os autríascos podem esperar: além da obrigatoriedade das vacinas e de multas, os patrões deverão poder despedir os trabalhadores que não estejamm vacinados e haverá um controlo trimestral de quem está, ou não, vacinado. Deverá então ser aplicada uma multa trimestral de até 600 euros. Esse montante pode chegar aos 3.600 euros, ou seja, 18 meses (um ano e meio) sem vacinação, adianta a Euronews. Após este período, o Governo ainda está a ponderar quais as medidas a adotar.

Confinamento na Áustria termina no domingo, mas restrições aos não vacinados vão manter-se As taxas de vacinação austríacas continuam a colocar o país na metade inferior dos países seguidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

O país tem cerca de 72% da população com uma dose da vacina

Segundo o ministro, as únicas exceções serão as grávidas - embora tenha sublinhado que as vacinas também são recomendadas para este grupo - para as pessoas que não podem ser vacinadas (com justificação médica) e para quem recuperou da doença há menos de seis meses.

De acordo com a legislação em vigor, as pessoas não vacinadas permanecem em confinamento e não podem entrar em lojas, restaurantes, hotéis e estabelecimentos não essenciais.

O país tem cerca de 72% da população com uma dose da vacina e 68% com o esquema vacinal completo, sendo um dos estados da Europa Ocidental com uma das menores taxas de inoculação.



