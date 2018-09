Um dos analgésicos vulgarmente mais utilizados poderá aumentar o risco de ataque cardíaco quando comparado com outros medicamentos analgésicos, concluiu um estudo dinamarquês publicado no British Medical Journal. Os investigadores desaconselham mesmo a venda livre do fármaco, ainda que seja vendido em dosagens baixas.

Uso de Voltaren pode aumentar risco de ataque cardíaco, reforça novo estudo

Uma equipa de investigadores dinamarqueses concluiu recentemente que a toma de diclofenac (composto principal do Voltaren) pode aumentar o risco de ataque cardíaco, quando comparada com pacientes que não tomam de qualquer tipo de comprimido, ou tomam paracetamol ou outro anti-inflamatório não-esteróide (NSAIDs, em inglês), a que o diclofenac pertence. A conclusão não é propriamente nova mas dá força a anteriores estudos científicos sobre os efeitos adversos do uso de NSAIDs.

Os cientistas examinaram mais de 250 estudos comparando os riscos do uso de outros NSAIDs como o ibuprofeno (Brufen), naproxen (Aleve ou Naprosyn) e o diclofenac (principal composto do Voltaren). Em particular, nos casos de artrite e dor reumática a equipa verificou que o risco de doença coronária aumentava em pacientes que tomavam diclofenac. De acordo com os cientistas, a probabilidade de doença cardiovascular, incluindo ataques cardíacos, em pacientes que tomavam diclofenac aumentou 20% em relação ao ibuprofeno e 30% para os tratamentos com naproxen. Segundo a investigação, o diclofenac é o anti-inflamatório não-esteróide mais usado em todo o mundo e disponível através de venda livre em dosagens baixas, algo que é desaconselhado pelos autores.

O estudo, publicado no British Medical Journal, foi feito com base em dados de 6.3 milhões de adultos do Registo Nacional de Pacientes da Dinamarca, recolhidos entre 2006 e 2016. A idade média dos participantes situava-se entre os 46 e os 49 anos. A equipa dividiu os indivíduos em três categorias: baixo, médio e elevado risco de desenvolver doença cardíaca. Os analgésicos foram prescritos aos participantes durante um período de 90 dias.

