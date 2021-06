Crianças continuam no entanto a ter de usar máscara no interior dos estabelecimentos escolares, nomeadamente nas salas de aula, esclareceu o primeiro ministro, Xavier Bettel.

Uso de máscara no recreio deixa de ser obrigatório

Susy MARTINS

A partir de 13 de junho deixa de ser obrigatório o uso de máscaras nos recreios das escolas a partir do ciclo 2. Mas dentro dos estabelecimentos escolares o uso de máscaras pelas crianças e jovens continua a ser obrigatório para as crianças a partir dos 6 anos.

A medida foi avançada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, na conferência de imprensa desta quarta-feira, em que foram anunciados vários alívios nas medidas, como por exemplo o fim do recolher obrigatório.

O facto de as crianças se encontrarem no exterior e a probabilidade de se infetarem ser agora menor, foi a razão principal para a tomada da decisão. Mas Xavier Bettel frisou várias vezes que no interior dos estabelecimentos, incluindo nas salas de aula, a máscara continua a ser obrigatória.

Na conferência onde anunciou o alívio das medidas a partir de 13 de junho, o Executivo referiu ainda que crianças e jovens entre os 6 e os 30 anos vão receber um vale para a realização de um teste PCR gratuito, num laboratório à sua escolha. Uma maneira de colmatar o facto de ainda não terem tido a possibilidade de serem vacinados.



Ciente de que as crianças e jovens ainda não têm acesso às vacinas contra a covid-19, o Governo quer continuar a facilitar a vida" dos mais novos, aproveitando a diminuição de casos no país, e permitindo que nos recreios as crianças possam brincar livremente sem ter de usar proteção facial.

