"Uso da força para mudar fronteiras não tem lugar no século XXI". Conselho Europeu convocado de urgência

Lusa A garantia foi dada por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Cimeira extraordinária será já esta quinta-feira à noite.

O presidente do Conselho Europeu convocou esta quarta-feira, 23, uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) já para quinta-feira, em Bruxelas, para discutir a escalada da tensão entre Ucrânia e Rússia.

"O uso da força e da coerção para mudar fronteiras não tem lugar no século XXI. Convoco um Conselho Europeu especial para amanhã [quinta-feira] em Bruxelas para discutir os últimos desenvolvimentos relacionados com a Ucrânia e a Rússia2, anunciou o presidente do Conselho, Charles Michel, na sua conta oficial na rede social Twitter.

A cimeira será realizada em formato presencial e está agendada para as 20h de Bruxelas.

Ao mesmo tempo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu também "garantias de segurança" para o seu país, por parte do Ocidente e de Moscovo, perante a ameaça de uma invasão russa.

"A Ucrânia precisa de garantias de segurança claras e concretas, imediatamente", disse Zelensky durante uma conferência de imprensa, em Kiev, com os seus homólogos da Polónia, Andrzej Duda, e da Lituânia, Gitanas Nauseda.

"Creio que a Rússia deve estar entre os países que devem dar essas garantias claras de segurança", acrescentou Zelensky, lembrando que se ofereceu repetidas vezes para se encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin, na tentativa de encontrar uma solução para a crise.

Zelensky aproveitou a conferência de imprensa para agradecer aos seus homólogos polaco e lituano pelo apoio e pelas entregas de armas e equipamento militar a Kiev, dizendo que o que está em jogo, nas fronteiras do seu país, é o futuro da Europa.

"Estamos unidos na crença de que o futuro da segurança europeia está a ser jogado agora, aqui, na Ucrânia", explicou Zelensky, referindo-se à escalada de tensão na região de Donbass, depois de, na segunda-feira, Moscovo ter anunciado o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e de Lugansk.

O Conselho de Segurança da Ucrânia pediu que seja instaurado um estado de emergência no país face aos receios crescentes de uma iminente invasão russa.

