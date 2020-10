A presidente da Comissão participou no Conselho de Estado onde também esteve Lopo Xavier, o antigo dirigente do CDS que testou positivo.

Ursula von der Leyen em quarentena após visita polémica a Portugal

Pode vir a ser um pequeno escândalo nas instituições europeias. Ursula von der Leyen anunciou esta segunda no Twitter que participou na terça-feira passada numa reunião onde esteve uma pessoa que foi diagnosticada com covid-19. "De acordo com os regulamentos em vigor, vou por isso isolar-me até amanhã de manhã. O meu teste foi negativo na quinta e vou ser testada outra vez hoje", escreveu na sua conta pessoal.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Ursula von der Leyen foi convidada a deslocar-se a Lisboa nos passados dias 28 e 29 de setembro, e a sua visita não passou abaixo dos radares das vozes críticas em Bruxelas. Alguns contestaram a deslocação a Portugal quando existe um protocolo na Comissão Europeia de limitar as deslocações dos representantes europeus a um mínimo estrito. O porta-voz da Comissão, Eric Mamer, salientou numa conferência com jornalistas na quarta-feira, dia 30, que a decisão cabe em última análise aos comissários e é feita de acordo com a pertinência e relevância da deslocação.

Von der Leyen foi a Lisboa no âmbito da preparação da presidência de Portugal da União Europeia (que arranca a 1 de janeiro de 2021), durante a qual foi convidada por Marcelo Rebelo de Sousa para presidir a um Conselho de Estado, no qual estiveram 14 dos 19 membros deste órgão consultivo, incluindo o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Ao lado de Lopo Xavier, sentaram-se Francisco Louçã, antigo dirigente do Bloco de Esquerda, e Leonor Beleza, presidente da Fundação Champallimaud.

De acordo com imagens divulgadas, incluindo um vídeo, os participantes na reunião estiveram de máscara e com a distância social regulamentar. Os participantes do Conselho de Estado português estão a ser testados e, até ao momento, não houve mais nenhum resultado positivo. Marcelo Rebelo de Sousa foi testado, logo a seguir à reunião de terça-feira, e domingo à noite de novo.

Nos dias 1 e 2, na passada quinta e sexta-feira, von der Leyen participou numa cimeira europeia em Bruxelas, no edifício da Rue de la Loi, em Bruxelas, mas segundo fonte oficial recebeu um teste negativo antes de participar na reunião dos 27 chefes de Estado e governo europeus onde se discutiram questões de política externa da União Europeia.

Esta reunião resultou, aliás, de um adiamento por o próprio presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ter estado em contacto com um segurança da sua equipa infetado.

A obediência às regras sanitárias dentro das instituições europeias têm sido geridas com pinças, uma vez que uma quebra dos protocolos instituídos já levou à demissão do comissário do Comércio, o irlandês Phil Hogan, que, no final de agosto, violou as regras ao participar num jantar num evento de golfe onde estavam cerca de 80 pessoas, quebrando os regulamentos irlandeses.

Michel Barnier, o negociador pelo lado europeu do Brexit, foi das primeiras figuras da política europeia a ter covid-19, em março, e recuperou em casa, aparentemente sem sequelas.

