Hospital do Sul. Um novo retrocesso na construção do Südspidol

Marie DEDEBAN Trata-se da terceira vez que o projeto da construção do novo hospital é adiado.

O Hospital Emile-Mayrisch decidiu rescindir o contrato do gabinete de arquitectura Albert Wimmer, que foi encomendado para gerir a construção do Hospital do Sul, o Südspidol.



O projeto foi adiado provavelmente por uma década. Após o adiamento da sua abertura de 2022 para 2024 e mais tarde para 2026, o Südspidol foi novamente colocado em espera.

O Hospital Emile-Mayrisch (CHEM) decidiu rescindir o contrato com o gabinete de arquitetura austríaco que havia sido selecionado pelo que Albert Wimmer ZT-GMBH já não levará o projeto em diante.

O presidente do conselho do CHEM e presidente da Câmara de Esch, Georges Mischo (CSV), falou em "perda de confiança". Estas são as palavras que usou esta sexta-feira de manhã, perante a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. "Segundo ele, os serviços não correspondiam ao que tinha sido acordado no início", relata Mars Di Bartolomeo (LSAP), presidente do comité.

O centro hospitalar, que é a entidade adjudicante deste projeto, decidiu, por conseguinte, separar a empresa que ganhou o concurso organizado em 2015. Uma pausa para "evitar deslizes na construção do Hospital do Sul", diz o delegado do LSAP. As duas partes estão agora em conversações para encontrar "um resultado consensual" para este divórcio. "Mas é possível que isto também conduza a custos adicionais", disse o presidente do Comité da Saúde, para um novo hospital cujo orçamento atual se aproxima dos 541 milhões de euros.

Quer esta decisão do CHEM seja ou não aceite, é provável que prolongue o prazo de entrega para os três edifícios hospitalares. A atual escassez de materiais de construção poderia atrasar ainda mais a entrega. Embora o próprio projeto "permaneça inalterado", diz Mars Di Bartolomeo, o proprietário do projeto tem agora de encontrar novos gestores para acompanhar e completar o empreendimento.

Para o presidente da Comissão da Saúde, que acompanha o projeto há vários anos, parece "improvável" que a missão seja confiada a um dos 56 candidatos do concurso inicialmente lançado pela CHEM. "Penso que isto requer um novo concurso público", diz ele.

O Südspidol deverá estar equipado com 583 camas, 16 salas de operações e três MRIs. O Centro Baclesse, os departamentos de psiquiatria e geriatria, mas também a medicina ambiental devem ser aí desenvolvidos. O Estado está a contribuir com 434 milhões de euros para a sua construção.

Na sexta-feira à tarde, a CHEM estimou que o novo prazo de construção poderia aproximar-se agora de 2030-2031. "O tempo de construção é de cerca de seis-sete anos".

