Urbanismo

Edifício Schuman ainda está à procura de um futuro

Patrick JACQUEMOT O Fundo Kirchberg, que está a gerir a questão, ainda não tem quaisquer pistas sobre o futuro deste edifício que, no início dos anos 70, foi uma das construções pioneiras no planalto.

O Edifício Robert Schuman foi um dos primeiros grandes edifícios no planalto de Kirchberg. Sede das primeiras reuniões do Parlamento Europeu desde 1973 até ao início da década de 1980. Mas a expansão da Europa tornou o hemiciclo demasiado pequeno para o número crescente de deputados. Os seus gabinetes já não eram suficientes. Em suma, era tempo de entregar o edifício concebido pelo arquitecto Laurent Schmit à administração.



Desde então, a "caixa de sapatos" tem estado à procura de um futuro. E o seu proprietário, o Estado luxemburguês, parece estar a arrastar o caso. Um grande caso de 40.000 metros quadrados que o Fundo Kirchberg está a tentar tornar útil.

O ministro das Obras Públicas não lançou mais nenhuma luz sobre o destino do edifício durante uma resposta parlamentar ao deputado Fred Keup (Adr) que está interessado em saber o futuro da obra. O que fazer com este "tijolo" de dez andares que já não cumpre as normas energéticas? Para François Bausch, ainda é muito cedo para responder. "Estamos atualmente a analisá-lo, inclusive no contexto da reabilitação da Place de l'Europe", respondeu. Foi lançado um concurso para urbanistas com esta finalidade e o Estado analisará as propostas destes profissionais.

Há quatro anos, a questão em cima da mesa era "manter ou demolir Schuman?" Mas quem se atreveria a levantar uma pá em frente de um símbolo da Europa como este? Aos 50 anos de idade, o edifício deve ser reduzido a pó ou redesenvolvido de uma forma que seja certamente dispendiosa? A resposta ainda está a algum tempo de distância. É difícil ser mais preciso, uma vez que o ministro responsável pelo Fundo Kirchberg tem o cuidado de não dar uma data para a entrega das conclusões da "análise". Mas numa altura em que todo o distrito tem tendência para mudar de espírito, seja em escritórios, habitações ou espaços vazios (mesmo que a natureza imobiliária abomine o vácuo), Robert-Schuman acabará por seguir com uma destas opções.

