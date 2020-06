Universidade. Especializações em oncologia e neurologia só deverão arrancar no próximo ano

Projeto de lei sobre a matéria deverá ser aprovado antes das férias de verão, mas ainda ficará a faltar o aval da Comissão Europeia.

Diana ALVES Projeto de lei sobre a matéria deverá ser aprovado antes das férias de verão, mas ainda ficará a faltar o aval da Comissão Europeia.

As especializações em neurologia e oncologia, na Universidade do Luxemburgo, só deverão arrancar no próximo ano. Fonte do Ministério do Ensino Superior, ouvido no Parlamento, adiantou que o projeto de lei sobre a matéria deverá ser aprovado antes das férias de verão, mas ainda ficará a faltar o aval da Comissão Europeia.

Perante os deputados da Comissão do Ensino Superior, um representante do ministério adiantou que "os procedimentos administrativos quanto ao conteúdo e duração das formações terão de ser validados por Bruxelas", pelo que as formações "não estarão disponíveis no arranque do próximo ano letivo, em setembro de 2020".

Mas, mesmo assim, há novidades na rentrée. Como já tinha sido anunciado, a Universidade do Luxemburgo abre em setembro uma licenciatura em medicina. Um passo importante nesta área, já que, até aqui, os estudantes de medicina podiam fazer apenas um ano do curso no Luxemburgo, ficando obrigados a prosseguir o curso numa das universidades parceiras na Alemanha, França ou Bélgica.

Sobre as futuras especializações em oncologia e neurologia, estas poderão ser seguidas após os estudantes terem completado seis anos de curso. Cada uma delas deverá ter a duração de cinco anos, sendo que os estudantes poderão realizar alguns semestres em hospitais universitários no estrangeiro. Segundo o Ministério do Ensino Superior, o objetivo é que os estudantes "adquiram competências específicas em doenças menos frequentes no Grão-Ducado".

Estas medidas fazem parte de um aguardado projeto de lei, visto por muitos como um passo importante para limitar a dependência do sistema sanitário luxemburguês nos países vizinhos. Por essa razão, o texto visa também integrar na legislação nacional a "formação específica em medicina geral", que, para já, está apenas estipulada num regulamento grão-ducal. Atualmente, são 15 os estudantes inscritos nesta especialização de três anos.



