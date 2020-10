Universidade do Luxemburgo. Seis alunos da mesma turma infetados com covid-19

A Universidade do Luxemburgo tem atualmente 14 casos ativos de infeção por covid-19, seis dos quais estão ligados entre si. Em declarações ao Contacto, o reitor diz que "situação está sob controlo".

Catarina OSÓRIO A Universidade do Luxemburgo tem atualmente 14 casos ativos de infeção por covid-19, seis dos quais estão ligados entre si. Em declarações ao Contacto o reitor da instituição, Stéphane Pallage, diz que "situação está sob controlo".

Depois de se ter sabido que há 14 casos ativos de covid-19 na Universidade do Luxemburgo esta terça-feira, o reitor da instituição confirma ao Contacto que destes 14, seis estão relacionados entre si. "Há seis casos de infeção entre alunos que estão relacionados entre si, provavelmente da mesma turma", afirmou esta tarde o reitor da instituição Stéphane Pallage ao Contacto.

Sem avançar detalhes, o reitor diz apenas que estes 14 novos casos se tratam de estudantes na sua maioria. "Estão devidamente identificados e os alunos encontram-se em quarentena", acrescentou Pallage.

Com estes novas infeções, a instituição contabiliza agora 60 casos desde o início da pandemia, "um número muito baixo comparado com o tamanho da instituição", considera o reitor. Relembre-se que a Universidade do Luxemburgo tem atualmente 6.700 estudantes e 2.089 membros do staff, incluindo docentes. Pallage considera por isso que a estratégia de ensino híbrido e o protocolo adotado para fazer face à covid-19 está a ser bem sucedido. "Sempre que há um caso de infeção detetado a turma em questão é colocada em ensino à distância por 14 dias", acrescenta.

Desde o arranque do novo ano académico, em setembro, que a Universidade tem em funcionamento um sistema de ensino híbrido, em que as turmas alternam rotativamente entre aulas online e presenciais. "[O plano] está a correr muito bem e todos têm respeitado as medidas. Dentro das salas de aula tentamos minimizar o risco ao máximo. Os alunos usam máscara e mantêm uma distância de dois metros entre si", diz ainda Stéphane Pallage.

A par disto, alunos e staff são encorajados a participar nos testes em larga escala criados pelo executivo em maio de 2020. Todos recebem em casa um voucher para fazer um teste gratuito. Questionado sobre a possibilidade de vir a ter de tomar novas medidas, Pallage diz que a instituição está em permanente contacto as autoridades de saúde e não vê necessidade de alterar os planos ou apertar as restrições. "Aprendemos muito no auge da pandemia, pusemos em prática um sistema de ensino à distância de uma sexta para segunda-feira. "A situação está controlada. Não há sinais de aumento exponencial de casos", tranquiliza o reitor.





