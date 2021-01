Toda a informação sobre a organização das aulas será transmitida aos estudantes pelos professores.

Universidade do Luxemburgo retoma modelo de ensino híbrido em fevereiro

Diana ALVES

A Universidade do Luxemburgo anunciou hoje que vai retomar o modelo de ensino híbrido em fevereiro. Em causa está um modelo que junta aulas presenciais e à distância, e que voltará a ser adotado pela instituição de ensino superior luxemburguesa a partir do próximo dia 15 de fevereiro, data de arranque do semestre de verão.

Em comunicado, a universidade frisa que este formato é semelhante ao utilizado no início do semestre de inverno, “oferecendo uma mistura entre aulas presenciais para pequenos grupos e ensino à distância para os grupos maiores”.

Toda a informação sobre a organização das aulas será transmitida aos estudantes pelos professores.

Na mesma nota, a instituição garante estar a seguir de perto a evolução da pandemia, alertando para o facto de a organização das aulas poder sofrer alterações de última hora.

A universidade sublinha ainda que uma das suas missões consiste em assegurar aos estudantes “o ambiente mais seguro possível”, daí terem sido implementadas várias medidas de segurança que podem ser consultadas em uni.lu.



