Migração

Universidade do Luxemburgo procura jovens lusófonos para estudo sobre migração

Henrique DE BURGO A Universidade do Luxemburgo está à procura de jovens lusófonos de países fora da Europa para um projeto sobre a migração.

Os jovens podem ser cabo-verdianos, brasileiros, angolanos, guineenses, são-tomenses ou moçambicanos, com idade entre os 18 e os 29 anos. As pessoas em causa devem ter migrado para o Luxemburgo mas não ter nascido no país.

O perfil procurado inclui apenas jovens dos cantões de Esch (Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange) ou dos cantões de Wiltz e Diekirch.

A entrevista é sobre o percurso de vida e terá a duração de cerca de uma hora, podendo ser feita presencialmente ou online.

Os interessados devem contactar a universidade através do email ou do número de telefone (+352) 661 718 635.



