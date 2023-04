Universidade do Luxemburgo gere perto de mil alojamentos para estudantes

Permitem alojar um sexto dos estudantes que frequentam a UNI.lu,

A Universidade do Luxemburgo gere atualmente 990 alojamentos destinados a estudantes que frequentam o ensino superior no Grão-Ducado. Um número avançado pelo ministro do Ensino Superior, Claude Meisch, numa resposta parlamentar.

Estes alojamentos permitem alojar um sexto dos estudantes que frequentam a UNI.lu, o que coloca o país na média a nível internacional. Note-se que todas as habitações estão ocupadas e que há uma lista de espera.

No entanto, no ano académico 2018/2019, o número de alojamentos geridos ultrapassava ligeiramente os mil. A razão apontada para esta diminuição é o encerramento temporário, por razões sanitárias, de uma das residências estudantis que se situa na cidade no Luxemburgo.

O ministro garante que irá reabrir a partir do próximo ano. Para além desta reabertura, está ainda previsto criar mais habitações para os estudantes, nomeadamente em Belval onde deverão ser criados 140 alojamentos.



