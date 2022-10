A classificação é estabelecida pelo Times Higher Educations.

Educação

Universidade do Luxemburgo entre as 250 melhores do mundo

Susy MARTINS A classificação é estabelecida pelo Times Higher Educations.

A Universidade do Luxemburgo tem melhorado a sua posição na classificação mundial. A UNI está entre as 250 melhores universidades do mundo, quando integrava ‘top 300’ no ‘ranking’ do ano passado. A classificação é estabelecida pelo Times Higher Educations.

Este ‘ranking’ mundial das universidades avalia as instituições em cinco categorias: ensino, investigação, citações, ligações com as empresas e internacionalização.

A Universidade de Oxford foi novamente considerada a melhor do mundo, seguida pela Universidade de Harvard.

A Universidade de Cambridge ocupa a terceira posição.



