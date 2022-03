Os estudantes inscritos nas universidades ucranianas, ucranianos ou estrangeiros, poderão prosseguir os estudos na Universidade do Luxemburgo.

Guerra na Ucrânia

Universidade do Luxemburgo disponível para acolher estudantes vindos da Ucrânia

Henrique DE BURGO Os estudantes inscritos nas universidades ucranianas, ucranianos ou estrangeiros, que tenham procurado refúgio no Grão-Ducado durante a guerra terão a possibilidade de prosseguir os estudos na Universidade do Luxemburgo.

Contactado pela Rádio Latina, o responsável de comunicação da universidade refere que se houver um curso que corresponda ao que o aluno frequentava na Ucrânia este poderá inscrever-se para o próximo ano letivo, em setembro de 2022.



Raphael Cayrol explica que a universidade vai ajudar os alunos a fazer a sua inscrição, dentro dos mesmos prazos dos nacionais da União Europeia, na condição de cumprirem os requisitos de admissão, em particular a aptidão para as línguas de ensino.

Antes disso, os interessados deverão contactar a universidade através do ukraine@uni.lu e inscrever-se como ‘auditor em regime aberto’ (‘auditeur libre’). Nesta condição podem, por exemplo, começar a assistir às aulas e ter apoio psicológico e financeiro.

Os auditores que não dominam as línguas do país são aconselhados a seguir cursos de língua na universidade, a participar nos 'cafés de línguas' e noutras formas de aprendizagem, e em eventos.

Os estudantes são também convidados a participar na jornada de portas abertas que tem lugar este sábado, 19 de março, na Universidade do Luxemburgo.

Raphael Cayrol refere que esta "é uma oportunidade muito boa para descobrir a universidade e os seus programas de estudo, e haverá muitas oportunidades de interação com as faculdades".

Com o fim do regime Covid-Check, qualquer interessado pode visitar as instalações do campus de Esch-Belval no sábado. Não é preciso qualquer tipo de inscrição, mas o uso de máscara é obrigatório.

