Guerra na Ucrânia

Universidade do Luxemburgo cria fundo de ajuda para estudantes ucranianos

Susy MARTINS "Os ucranianos deram ao mundo uma lição de coragem", refere o reitor da Universidade do Luxemburgo sobre a invasão russa da Ucrânia. Mas pede, no entanto, para não se descriminar os estudantes russos.

A Universidade do Luxemburgo decidiu criar um fundo de ajuda especial para estudantes ucranianos no Grão-Ducado. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a instituição mostra-se solidária com todos os estudantes e professores oriundos da Ucrânia, e com toda a população que está a ser vítima da invasão russa do país desde 24 de fevereiro.

Apesar de condenar a invasão russa, o reitor da instituição Stéphane Pallage pede, no entanto, para não se descriminar os estudantes russos que fazem parte da comunidade universitária.

Como sinal de solidariedade para com o povo ucraniano, a universidade vai marcar esta quinta-feira um minuto de silêncio às 13h30 em Belval.

Várias associações humanitárias do Grão-Ducado e a sociedade civil têm-se nos últimos dias mobilizado para ajudar os milhares de ucranianos até agora afetados pela invasão militar russa da Ucrânia, desde 24 de fevereiro.



