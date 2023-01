Um total de 210 estudantes de cerca de 50 nacionalidades terminaram o doutoramento na instituição este ano.

Universidade do Luxemburgo com número recorde de doutoramentos

Diana ALVES Um total de 210 estudantes de cerca de 50 nacionalidades terminaram o doutoramento na instituição este ano.

É um recorde para a instituição luxemburguesa de ensino superior.



De acordo com uma nota divulgada no site da Universidade do Luxemburgo, um total de 210 estudantes terminaram o doutoramento este ano. Representam cerca de 50 nacionalidades. Três dezenas são luxemburgueses.

Na cerimónia de entrega dos diplomas, o professor Jens Kreisel, que em janeiro assume oficialmente a reitoria da instituição, sucedendo a Stéphane Pallage, destacou a qualidade de um PhD (doutoramento), apelando aos doutorados que façam uso das suas competências em prol da sociedade.

Já o ministro da Educação, Claude Meisch, sublinhou a importância dos novos investigadores para o futuro do país, acrescentando que o “Luxemburgo precisa de talento”.

