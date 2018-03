Representantes da instituição reuniram-se com estudantes e pais para apresentação do processo de acesso simplificado.

Universidade Católica do Porto reforçou ligação à comunidade portuguesa do Grão-Ducado

Os representantes da Universidade Católica do Porto que realizaram uma visita de três dias ao Luxemburgo fizeram um balanço positivo acerca da sua presença. “Como resultados desta visita, destacam-se projetos de cooperação institucionais e o reforço da ligação à comunidade portuguesa residente no país”, sintetiza Magda Ferro, responsável pela área internacional da instituição.

“Durante os três dias da nossa visita reunimos com representantes de escolas, com a delegação do Instituto Camões e com profissionais portugueses da Universidade do Luxemburgo”, revela.

“Além disso, e durante a sessão de informação onde estiveram estudantes portugueses e respetivos pais, tivemos oportunidade de ouvir as dificuldades sentidas por esta comunidade no que respeita ao acesso ao ensino superior em Portugal, bem como contribuir para o esclarecimento de questões no âmbito do acesso destes estudantes à UCP-Porto e demonstrar a simplicidade deste processo”, acrescenta.

Simplificar acesso

A visita ao país visou divulgar o processo de simplificação do acesso à universidade para portugueses do Luxemburgo. Conforme Magda Ferro explicou ao Contacto, a instituição passa a “aceitar que os exames realizados para a obtenção do diploma de fim de estudos secundários no Luxemburgo substituam as provas de ingresso. Desta forma, os portugueses que estudam no Luxemburgo podem, de forma simplificada, passar a candidatar-se diretamente à universidade, isto é, apresentando os documentos comprovativos das provas que realizaram no Grão-Ducado sem terem de realizar exames que incidam sobre temas que, muito provavelmente, serão diferentes dos que estudaram aqui”.

A delegação da instituição foi composta por cinco elementos: além de Magda Ferro, a visita ao Grão-Ducado contou com os professores Isabel Vasconcelos (diretora da Escola Superior da Biotecnologia), Pedro Dias (diretor da Faculdade de Educação e Psicologia), Catarina Botelho (coordenadora de Relações Internacionais da Escola do Porto da Faculdade de Direito) e Vânia Sousa Lima (coordenadora de Relações Internacionais da Faculdade de Educação e Psicologia).