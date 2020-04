Medicina tem uma "importância nacional mediante a crise em que vivemos atualmente", diz conselheiro do governo luxemburguês.

Sociedade 3 min.

Univ. do Luxemburgo lança quatro novas licenciaturas, incluindo medicina

Catarina OSÓRIO Medicina tem uma "importância nacional mediante a crise em que vivemos atualmente", diz conselheiro do governo luxemburguês.

A Universidade do Luxemburgo lançou esta quinta-feira oficialmente quatro novas licenciaturas - medicina, engenharia, matemática e física- para dar resposta aos "desafios futuros do Grão-Ducado".

Num país onde existe falta de médicos, a nova licenciatura pretende atrair futura mão-de-obra qualificada na área. Na conferência de imprensa realizada online, o conselheiro do governo para o Ensino Superior e Investigação, Romain Martin, salientou que os novos cursos são uma forma de "assegurar que o país tem um número suficiente de profissionais e condições para fazer frente aos desafios futuros" referindo-se à atual pandemia da covid-19. A medicina tem uma "importância nacional mediante a crise em quue vivemos atualmente", acrescentou Romain Martin. (O ministro do Ensino Superior e Investigação não pode estar presente devido a constrangimentos de agenda. )

Falta de médicos no Luxemburgo poderá acentuar-se nos próximos anos Dos 2.000 médicos atualmente em actividade no Grão-Ducado, cerca de metade tem idade superior a 55 anos.

Por sua vez, o reitor da Universidade Stéphane Pallage salientou que os engenheiros também são "essenciais para o desenvolvimento do Luxemburgo". As quatro novas licenciaturas começam a funcionar já em setembro de 2020 e os interessados podem candidatar-se a partir desta quinta-feira, 16 de abril e até julho. Cada curso tem a duração de três anos, com a possibilidade prosseguir para mestrado e doutoramento em várias áreas.

No caso de medicina, a licenciatura conta com 125 vagas. Após o primeiro ano, só 25 alunos poderão prosseguir os estudos na instituição luxemburguesa, de forma a garantir condições ótimas de aprendizagem dos alunos. Outros cerca de 50 poderão continuar noutras universidades estrangeiras: 24 em França (Paris, Estrasburgo e Nancy), 15 na Bélgica e 3 na Alemanha. Contrariamente às outras licenciaturas um dos requisitos de entrada é um certificado de línguas C1 em alemão, juntamente com o francês.

Questionado sobre se isso não limitará o acesso de alguns estudantes, o diretor da Faculdade de Ciências, Tecnologias e Medicina, Jean-Marc Schlenker, salientou que no caso de medicina, o requisito prende-se com o facto de os futuros profissionais necessitarem do domínio do alemão no contacto com pacientes.

Também no acesso à licenciatura em engenharia os estudantes terão de ter um certificado de nível B2 de alemão, para além do francês e do inglês. No geral, todos os cursos exigem conhecimentos de francês e inglês para a admissão. Todas as informações sobre os novos cursos podem ser consultadas aqui.

"Regresso às aulas presenciais em setembro"

A apresentação desta manhã contou também com a presença do reitor da Universidade do Luxemburgo, Stéphane Pallage, que espera o regresso às aulas presenciais já em setembro de 2020, no início do próximo ano letivo. Até lá o regresso à normalidade será "gradual", primeiramente pelos "investigadores que precisarem de regressar aos laboratórios" e "estudantes de doutoramento que estão a desenvolver as suas teses", afirmou.

Recentemente, a Universidade do Luxemburgo anunciou uma série de medidas para fazer face à pandemia da covid-19, nomeadamente o ensino à distância. Os exames serão também realizados nestas condições, salvo situações excecionais. Em alguns cursos, o ano letivo 2019/2020 poderá estender-se até setembro de 2020.

Também os estudantes que deveriam terminar o curso este ano letivo vão poder obter o diploma até ao fim de 2020, assegura a instituição.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.