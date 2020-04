Reitoria da instituição anunciou recentemente uma série de medidas para fazer face à crise da covid-19.

Univ. do Luxemburgo garante que estudantes vão poder acabar o curso este ano

Diana ALVES

Os estudantes da Universidade do Luxemburgo que deveriam terminar o curso este ano vão poder obter o diploma até ao fim de 2020. Apesar das circunstâncias atuais, a instituição garante que estão a ser feitas todas as adaptações necessárias para minimizar o impacto da pandemia no processo de avaliação dos alunos.

Para fazer face ao impacto da atual crise, que levou à interrupção das aulas presenciais na universidade, a reitoria da instituição anunciou recentemente uma série de medidas. Uma delas diz respeito aos exames que "serão feitos à distância à exceção dos casos muito específicos nos quais a presença física é indispensável", de acordo com uma nota divulgada no site da universidade. A instituição informa também que a época de aulas e exames poderá estender-se até 4 de setembro de 2020. O plano e as datas para os diferentes cursos serão comunicados entretanto pelos responsáveis de cada programa.

Quanto à possibilidade de serem realizados exames de recurso durante o semestre, a decisão caberá ao diretor de cada departamento. Para os estudantes que deveriam terminar o curso o mais tardar até ao semestre de verão 2019/20 (devido à regra da duração máxima do curso), o semestre de verão deste ano não será tido em conta nos cálculos das notas. A lista das medidas excecionais adotadas pela Universidade do Luxemburgo pode ser consultada na íntegra no site da instituição.



